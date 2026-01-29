傾聽產業、教育、家庭心聲 楊瓊瓔一晚連跑4場：做台中最穩後盾

國民黨2026台中市長人選未定，表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔昨（28日）晚間一連跑了4個行程，從產業、教育、家庭到環境，她說，這些都是守護台中的關鍵力量，很珍惜每一次和大家面對面說話的機會，更要讓台中的每一份努力，都變成更幸福的明天。

楊瓊瓔在臉書分享，昨晚先抵達台中市工業區廠商協進會，和最打拚的企業先進一起談景氣、談轉型、談未來。每一位廠商都是台中經濟的火車頭，拚事業就是在為台中每一個家庭拚飯碗，她也承諾一定會繼續在中央替大家發聲，做產業最穩的後盾。接著她抵達到台中市北北區家長會長暨校長聯誼會，看到家長和校長們並肩坐在一起，討論孩子的教育、校園的安全與資源，讓她心裡很感動，因教育不是冷冰冰的政策，而是一張張認真上課的臉，是一顆顆為孩子煩惱、又不放棄的家長的心，她會繼續努力，讓孩子在台中安心長大。

楊瓊瓔接下來也到台中市娘家關懷協會，這裡有最溫暖的一群人。在這裡有事就回娘家，不是一句口號，就像這座城市最柔軟、最堅強的後盾，讓很多人在人生低潮時，還有一盞燈、一雙手可以依靠。她說，後來到了環保清潔人員資源回收講習暨春節聯歡餐會，每天天還沒亮就出門、大家睡了還在收垃圾的，就是這群守護環境的英雄。看到他們難得坐下來好好吃頓飯、開心抽獎、彼此加油打氣，自己在台下看著，心裡一直跟自己說「一定要讓這些為城市付出的辛苦人，被看見、被照顧、被好好感謝。」

結束整晚滿滿行程的楊瓊瓔說道，這一晚的行程滿滿，但她覺得是心更滿、感動更多，未來會繼續站在大家身邊，跟你們一起，讓台中的每一份努力，都變成更幸福的明天。

