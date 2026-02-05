傾聽紡織業需求 賴清德：台灣關稅拉平日韓進入公平賽道
[Newtalk新聞] 台美關稅談判底定後，府院啟動產業傾聽之旅。對此，總統賴清德今（5）日與紡織業者座談，並說，關稅問題目前已經底定，台灣拉平與日本、韓國及周邊競爭國家的競爭條件，進入公平賽道。他並會了解產業如何發展，以及政府需要在哪些面向提供協助。至於面對中國削價競爭、國際碳排要求等，他則鼓勵產業善用政府資源，協助解決實際問題。
賴清德今上午前往彰化參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠並與紡織產業座談，包括經濟部長龔明鑫、立委陳素月、陳秀寳、彰化縣長王惠美、經濟部產業發展署署長邱求慧、聚隆纖維股份有限公司董事長周文東及多間紡織業企業代表等人出席。
賴清德致詞表示，政府團隊除了持續強化國防力量、深化外交關係，及穩健處理兩岸關係；另方面就是積極推動經濟發展，期盼達到「國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好」三大目標。
賴清德提到，過去我國各產業面臨許多挑戰，其中一項共同挑戰就是關稅。經過政府團隊結合民間力量與美國進行談判，目前談判結果已經底定為15%且不疊加。同時，政府隨即展開產業關懷之旅，積極傾聽業界心聲，展現政府在發展經濟過程中，不僅重視科技產業與跨國企業，對中小企業同樣高度重視。
賴清德指出，美國總統川普（Donald Trump）於去年4月2日公布對等關稅政策後，行政院即於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。原計畫金額為880億元，經數次座談及聽取業界意見後，政府將預算調整至930億元。其中，中小微企業受影響照顧金額高達460億元，顯示政府對中小微企業的重視。
賴清德接著說，目前全國中小微企業超過160萬家，提供超過900萬個工作機會，占台灣整體就業市場8成。中小微企業若能穩健發展，台灣經濟就可以立於不敗之地，社會也能穩定發展。因此，政府相當重視中小微企業所面臨的困難，一定會大力支持並協助企業克服難關，持續向前發展。
談及紡織產業的重要性，賴清德說，紡織產業年產值3,431億元，每年外銷金額67.4億美元，提供13萬2,300個就業機會，對台灣整體經濟發展、社會穩定扮演關鍵角色。他提到，紡織產業面臨許多挑戰，其中關稅問題目前已經底定，台灣拉平與日本、韓國及周邊競爭國家的競爭條件，進入公平賽道。接下來，產業如何發展、需要政府在哪些面向提供協助，正是此次座談的重點。政府除了表達感謝與聽取業界意見，也會以行動支持中小微型企業及紡織產業的發展。
針對紡織產業所面臨中國削價競爭、國際碳排管理要求及高價市場競爭等挑戰，賴清德表示，行政院已將460億中小微企業支持措施整理成小手冊，內容集結立法委員、產業界與經濟部專業意見，鼓勵產業善用政府資源，協助解決實際問題，希望讓產業順利發展、企業「馬上發財」。
賴清德同時指出，去年經濟部成立了產業競爭力輔導團，透過人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、協助數位轉型、淨零轉型，以及ESCO減碳與節電等措施，協助產業提升競爭力。政府將逐一檢討各個產業所面臨的問題，成立工作小組，結合產官學研共同解決問題。無論是需要鬆綁法令、建置新制度，或推動新政策，只要對產業發展有幫助，政府都會全力推動。
賴清德強調，政府十分支持科技產業，對中小微企業的支持同樣不遺餘力。期盼透過軟硬體產業攜手合作，讓大企業、中小企業與微型企業共同成長，讓台灣經濟愈來愈好。
更多Newtalk新聞報導
李貞秀赴中申請放棄國籍遭拒 國台辦：同屬一中不存在放棄國籍問題
警政署2/9起啟動15天安全維護工作 結合維安反恐防突發事件
其他人也在看
台積電熊本二廠跳級量產3奈米 高市早苗官邸見魏哲家：日本政府全力支援
全球半導體代工龍頭台積電董事長暨總裁魏哲家今（5日）上午前往日本首相官邸，與高市早苗進行會談。台積電在此次會晤中正式傳達了將在熊本縣菊陽町建設中的第二工廠，導入目前最先進的3奈米製程半導體量產計畫。這項舉動象徵著日本國內將首度具備生產此類尖端晶片能力，不僅將成為日本AI產業發展的基石，更被魏哲家視為貢獻區域經濟成長的重要關鍵。
台積電高層傳將拜訪高市、告知熊本2廠量產3奈米
MoneyDJ新聞 2026-02-05 06:35:30 蔡承啟 發佈台積電(2330)正在日本熊本縣菊陽町興建第2座工廠(熊本二廠)，而據日媒指出，台積電高層將在今日(5日)拜訪日本首相官邸，將向日本首相高市早苗告知、熊本二廠計劃量產3奈米(nm)晶片，而日本政府考慮對台積電提供追加援助。 讀賣新聞5日報導，台積電據悉已擬定計劃、將在熊本縣(熊本二廠)量產日本國內首見的3奈米晶片，設備投資規模預估將達170億美元，且台積電已向日本政府告知該計劃。 日本政府相關人士透露，台積電高層預估將在5日拜訪首相官邸、直接向日本首相高市早苗傳達上述計劃。 報導指出，台積電最初是計劃在熊本二廠生產6-12奈米產品、投資規模為122億美元，今後台積電將和經濟產業省針對事業計劃的變更進行協商。日本政府已於2024年決定、將對台積電熊本二廠最高補助7,320億日圓，而日本政府認為，台積電此次的計劃(量產3奈米)，對於大幅強化日本國內半導體產能具有重大意義、因此評估提供追加援助。 據報導，3奈米預估將應用於AI資料中心、自動駕駛、機器人等用途，目前日本國內沒有任何3奈米產能。日本官民合作設立的晶圓代工廠R
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
華許拋售亂台股！分析師：抱股過年優選「這兩族群」 金融股見好就收？
受到「華許拋售」利空衝擊，台股近期走勢如坐雲霄飛車，一度跌破 3 萬 2 千點大關，讓不少投資人在封關前夕陷入「要錢還是要股」的兩難。凱旭證券投顧分析師陳智霖指出，根據歷史統計，開紅盤後上漲機率高，
散戶不買了？撐盤力量減弱 美股漲勢恐踩煞車
根據《彭博》周二 (3 日) 報導，美國股市近期漲勢可能面臨考驗。做市商花旗證券指出，推動上月股市大漲的散戶買盤熱潮，已開始出現降溫跡象，後續能否延續動能仍有變數。
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
SpaceX併xAI 引爆新太空商機 昇達科、華通等有望搶食大餅
SpaceX將透過收購xAI，實現「低軌衛星整合資料中心」構想。SpaceX創辦人馬斯克宣布，未來將結合AI、火箭技術、...
22檔台股ETF 出演2月除息秀
2月將除息的台股ETF高達22檔，合計共254.99萬投資人參與。其中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔，預估年化配息率均飆破10％。
矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」
台美關稅談判落定後，外界憂心台積電赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊...
面板記憶體齊亮 群創旺宏人氣旺/不是科技也能市值破兆 沃爾瑪示範給台股看/星鏈想像空間大開 太空概念股繼續飛｜Yahoo財經掃描
美國市場一邊憂心AI工具競爭加劇壓縮軟體與資訊服務商獲利空間，一邊觀望科技巨擘產業前景，拖累美股四大指數震盪收低。道瓊工業指數下跌0.34%、那斯達克指數回落1.43%、標普500指數下挫0.84%，費城半導體指數跌幅達2.07%，科技與半導體族群成為主要壓力來源。盤面上，輝達、微軟、Meta等大型科技股同步回檔，Google與Amazon在財報前也出現修正；半導體類股方面，英特爾在談及AI與GPU布局後小幅走揚，但輝達與超微同步承壓。台積電ADR隨費半走弱而回檔1.64%，成為拖累美股科技盤勢的關鍵之一。 亞股方面，日股從高點回落，下跌0.78%；韓股延續強勢，上漲1.57％續創新高；港股與陸股則小幅走揚，區域股市走勢分歧。 回到台股，加權指數終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交金額6,863.3億元，量能雖縮減但仍維持在相對高檔。權王台積電(2330)受ADR回落影響，股價下挫15元；盤面焦點轉向題材與族群輪動，低軌衛星概念股持續吸引資金，面板雙雄攜手走揚，表現亮眼；記憶體族群受南亞科營收利多帶動，受到市場青睞。整體而言，在美股震盪、亞股分歧的背景下，台股展現相對韌性，資金聚焦具題材與基本面支撐的族群輪動。
元創精密擬併購「國瑞能源」 劍指百MW綠電版圖
國內精密車用零組件大廠元創精密（3685）3日發布重大訊息，宣布與國瑞綠能公司簽署投資備忘錄（MOU）。元創精密擬透過收購「國瑞能源」100％股權的方式，間接取得「政仁能源」案場持股。此舉標誌著元創精密正式從屋頂型光電維運，跨足大型能源控股與EPC工程領域，展現轉型綠能大廠的強大雄心。
〈美股盤後〉AMD下殺超17% 軟體股續承壓 費半狂瀉近4.5%
美股主指週三 (4 日) 多數收低，市場消化新一波企業財報，並等待 Alphabet 公布業績，同時持續評估 AI 顛覆性變革，可能削弱傳統企業軟體公司的競爭優勢。
供應吃緊難解 業者：顯卡需求還在
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日晚上宴請在台主要供應鏈合作夥伴，一線顯示卡大廠包括華碩、技嘉、微星及NVIDIA主要AI夥伴同德等高層，皆再度列席該場晚宴。據了解，席間針對顯卡業者關注的GPU＋VRAM供應後市，獲得黃仁勳正向回應，業者亦對今年需求抱持審慎但不悲看法，預期上半年市況吃緊，但需求不會消失。
程泰以每股40元、溢價12.7%收購裕國冷凍14.65%股權
【財訊快報／記者戴海茜報導】程泰(1583)昨天晚上召開重大訊息指出，將以每股40元公開收購裕國冷凍(8905)，以裕國昨天收盤價35.5元計算，溢價約12.7%，預定最高收購數量1750萬股、收購金額7億元，約佔裕國已發行股數14.65%。程泰指出，公開收購期間為2月6日至3月3日止，預估收購股權佔裕國已發行股數14.65%，而達最低收購數量597萬2000股、5%持股時，本次公開收購之數量條件即為成就。程泰指出，若公開收購完成後，期雙方能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方之股東權益及綜效。裕國主要營業項目包含冷凍肉品及蔬品銷售、冷凍冷藏倉儲物流服務及房屋住宅興建銷售等3大產業，近年爆發家族經營權之爭，由裕國前董事長楊連發支持的久裕國際投資公司也於2月2日起再度發動公開收購，預計以每股37元收購5%發行股數，而程泰此次發起公開收購，成為市場關注焦點。程泰表示，裕國以往之營運績效穩健，具備良好的財務結構與發展潛力，且獲利能力及現金股利均屬穩定，公司係基於財務性投資及參與經營之考量，冀參與裕國經營擴大合作，及認列合理之投資收益，並增加公司的長期投資獲利，以提升資產及
台股盤前／軟體股血崩美股全黑！台指夜盤急殺179點 台股今還撐得住？
美股週二（3）日全面收黑，軟體股慘跌、企業財報不如預期，加上債市遭拋售壓抑風險資產表現，四大指數同步走弱。受此影響，台指期夜盤下跌179點，台積電期貨盤後下跌10元，融資再度增加32億元，在國際股市氣氛偏空下，台股今（4）日開盤面臨不小壓力。
投信百億銀彈開路 台積點火台股暴衝571點/記憶體股爆量洗牌 探針族群接力衝鋒/GDP保4是利多？股市還要看聯準會臉色｜Yahoo財經掃描
美國市場甩開貴金屬、比特幣崩跌陰霾，在AI晶片概念股回溫下，加上科技巨擘在財報前走揚，美股穩住陣腳。道瓊工業指數上漲1.05%、那斯達克指數上揚0.56%、標普500指數走高0.54%，費城半導體指數反彈1.70%，半導體族群擺脫前一波急跌壓力。個股表現上，Alphabet、Amazon財報前夕買盤卡位，股價走揚；蘋果受OLED版MacBook Pro與M系列晶片題材激勵大漲；記憶體族群明顯回神，美光、Sandisk強勢反彈，帶動費半回溫。不過，輝達因市場傳出對OpenAI投資進度雜音，股價相對承壓；台積電ADR則隨半導體指數反彈同步走高3.27%，成為支撐美股科技盤勢重要一環。 亞股全面反攻，日股飆漲破2千點，勁揚3.92%，韓股同樣激昂，飆漲6.84%；港股與陸股同步收漲，區域股市擺脫前一日修正陰霾明顯回升。 回到台股，加權指數終場大漲571.33點，收在32,195.36點，漲幅1.81%，成功站回月線之上，成交金額7,962.51億元，資金回流態勢明確。權王台積電(2330)在ADR走強與先進製程題材支撐下穩盤，成為指數反彈核心；電子族群全面回溫，低軌衛星、探針卡等題材股輪番點火，成交熱度居高不下。整體來看，在美股科技股回穩、亞股齊揚與內資積極加碼支撐下，台股呈現量價齊揚、題材股接力輪動的強勢反彈格局。
收盤／台股大漲571點！台股收復32000點 低軌衛星、探針卡領漲
在金價、白銀與比特幣劇烈震盪、企業財報密集發布，以及聯準會前景仍具不確定性的背景下，美股主要指數週一（2）日止跌回升，美元走強。受惠於美股反彈激勵，台股今（3）日跳空開高後氣勢如虹，終場大漲571.33點，收在32,195.36點，成功收復32,000大關，漲幅達1.81%，成交金額達7949.9億元；櫃買指數同步上漲3.94點、漲幅1.34%，收在298.26點，成交金額來到1875.42億元。
聯發科蔡力行：受惠AI產業今年營運持續成長
[NOWnews今日新聞]聯發科今（4）日舉行法說會，執行長蔡力行指出，有信心今年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。他並表示，聯發科技今年營運將持續受惠於AI...