傾聽與支持 花蓮衛生局關懷男性心理健康

花蓮提供男性關懷

關心縣民心理健康，花蓮縣衛生局配合衛生福利部，辦理「男性關懷專線」，全年無休，由專業人員提供男性免費線上諮詢服務，歡迎民眾撥打0800-013999，將心中的壓力與煩惱，藉由訴說獲得支持與陪伴。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，壓力與煩惱，不限性別，包括家庭暴力受害、職場人際、霸凌、憂鬱，感情、就醫等，都囊括在男性關懷專線服務的範圍之內。男性關懷專線透過隱密性、立即性及持續性等服務特質，協助男性學習用正向的互動關係模式，處理並面對家庭與其人生的大小關卡。只要男性有任何心理困擾，都可以撥打專線電話，就會有專業人員提供進線者所需要的陪伴、傾聽及支持，牢牢接住求助者的煩惱。



「男性關懷專線」0800-013999，每日早上7時至深夜11時，全年無休，朱局長呼籲民眾，關心自己，也關心身邊男性的心理健康，發揮守門人的精神。