僅中配父母依親可加健保 石崇良直呼不公平：我就講真話

國民黨團提案修法縮短中國籍配偶取得身分證年限，衛福部長石崇良坦言存在健保納保不公平現象。資料照，游騰傑攝



立法院國民黨團提案修法縮短中國籍配偶取得身分證年限，最快由6年降至4年，引發爭議，其中健保資源與制度公平性更受矚目。衛福部長石崇良今（29）日受訪時表示，僅中配有70歲以上父母依親可納健保規定，其他國籍配偶父母無此規定，會造成納保不公平現象。面對藍委的批評，石崇良反擊自己是事務官出身，對於事情就是基於實況「講真話」。

現行中國籍配偶取得身分證年限為6年，但經過國民黨黨團在立法院提案縮短陸配取得身分證年限後，被綠營質疑恐加重健保負擔，對此，石崇良表示，依照健保法規定，非中華民國國籍者要加入健保有3個方式，一是在台居住、居留6個月以上，二是直接受雇，三則是在台灣出生的新生兒。就健保納保權益而言，中配與其他國籍的外籍配偶適用條件完全一致，不會因入籍年限是4年或6年而有差別。

談到公平正義，石崇良指出，中配取得台灣的國籍之後，70歲以上父母可用依親的方式來台，6個月後就能加入健保，其他國籍配偶的父母親卻沒有這個規定，兩者在規定上並不一致。

石崇良也強調，自己是從事務官升上來的，長期以來都是按照專業去做各項評估，「我就是講真話」、「我講話很直」，修法不關衛福部的事，只是大家談到健保，那他就是把事實點出來。

面對藍委的批評，石崇良也表示謝謝指教，自己長期以來都是按照專業去做各項評估，修法說實在不是衛福部的業務，只是大家提到健保，經比較中國籍、外國籍確實規定有不公平，如果要一致，那大家都應該一致。

