僅今天限定梗圖！「和桐人一起跨年」 網友笑翻：成為歷史

動畫《刀劍神域》男主角桐人。（圖／翻攝自木棉花 IG）





今（31日）是2025年的最後一天，許多人都已經規劃好跨年活動，但如果選擇在家跨年的人，可以觀看動畫《刀劍神域》，男主角桐人（桐谷和人）會在00:00準時跟你乾杯迎接2026年。

木棉花今日在IG曬出一張梗圖，是動畫《刀劍神域》桐人說著「2025年，乾杯」的截圖，並寫下：「如果你想和桐人一起乾杯迎接2026年，你可以在2025年12月31日下午5時19分20秒開始觀看刀劍神域第二季。」

對此，瞬間引發網友熱議，直呼：「超好笑 網路累格怎麼辦」、「這個時間計算有包含片頭片尾嗎」、「好勒今日我要成為歷史的一部」、「這張圖一生只能用一次⋯」、「他計算的時間是不跳過片頭跟片尾曲。」



【更多東森娛樂報導】

●福原愛再婚懷孕！溫泉旅行驚覺中獎 橫濱男反應曝光

●日演員新井浩文性侵遭判4年 出獄後回歸幕前

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

