僅剩47隻！環團憂台中港擴建滅絕白海豚 赴市府陳情求退縮

台中港特定區是白海豚重要棲息範圍，環團偕同市議員吳佩芸27日赴台中市府前廣場陳情指出，台灣白海豚去年死了1隻，目前該族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，由於白海豚重要棲地與台中港特定區海域高度重疊，環團要求退縮台中港特定區範圍。市府都發局強調，環團建議縮小台中港特定區計畫範圍並畫設海洋資源地區等建議，已納入審議參考。

市議員吳佩芸表示，市府不應一手說要保育白海豚，另一手卻在台中港特定區都市計畫通盤檢討上任由「台中港擴建」，侵害白海豚棲地，是非常嚴重的矛盾與衝突，要求落實保育決心。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，此次通盤檢討書對台中港瀕危白海豚隻字未提，今天正式提出陳情書，請都委會將退縮海域都市計畫線意見列入議程，正式納入變更案，呼籲盧市長扛起保育白海豚的責任，別成為滅絕白海豚的罪人！

台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書丁小雯表示，2020公告的台灣白海豚重要棲息範圍共736平方公里，北起苗栗、南至雲林長達100多公里，台中港特定區也在涵蓋範圍內，台中港是白海豚最常出沒的地方，但中市府、海保署卻放任交通部繼續使用落後觀念規畫台中港北填方區。

多個環團表示，中市府與台中港務公司在通盤檢討的台中港特定區計畫中，未依《野生動物保育法》將港埠專用區退還給白海豚棲地；在國土計畫中也未依《海洋保育法》畫為海洋資源地區第一類，這種「保育」方式讓台灣成為國際笑柄。

都發局指出，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被劃為「城鄉發展地區第一類」，由於白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地畫為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不因功能分區而改變保育要求。

都發局表示，白海豚迴游區範圍部分屬台中港埠專區，將併請港埠專區主管機關，整體納入和研議評估。此外，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案，有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並畫設海洋資源地區等建議，已納入審議參考。

