僅剩5千人！陸東北赫哲族說唱藝術 入選聯合國非物質文化遺產

中國大陸又新增聯合國人類非物質文化遺產，流傳於東北地區的赫哲族說唱藝術「赫哲族伊瑪堪」，今被列入聯合國人類非物質文化遺產代表作名錄，至此大陸已有45個項目列入聯合國非遺名錄，總數全球第一。

赫哲族伊瑪堪代表性傳承人盧艷華。（圖／新華社）

《央視新聞》報導，當地時間11日，在印度新德里召開的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第20屆常會，中國大陸申報的「赫哲族伊瑪堪」通過評審，成功從「急需保護的非物質文化遺產名錄」，轉入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，同時 「赫哲族伊瑪堪」保護計劃也被選入優秀保護實踐名冊。

赫哲族分布在中國大陸東北部的黑龍江、松花江、烏蘇里江三江流域，人口僅5千多人，是大陸人口較少的民族之一。「赫哲族伊瑪堪」是赫哲族歷史悠久、世代傳承的口頭傳統，以赫哲語敘事，採用散韻兼行的方式進行說唱，承載着赫哲族的民族歷史、英雄故事、漁獵生活、禮儀習俗、道德規範等，發揮着記錄歷史、教育後代、生活娛樂等功能。

報導表示，至此，中國大陸已有45個項目列入聯合國教科文組織非遺名錄、名冊，總數位居世界第一。

