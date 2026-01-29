僅回暖2天！周末冷空氣再襲 北部東部轉濕冷

短暫回暖見陽光，週末強冷空氣南下轉濕冷。（圖／東森新聞）





冷空氣減弱天氣回暖，北台灣午後太陽公公都露臉，不過回暖不會太多天，星期六（31日）晚間起將有一波較強冷空氣南下，不排除達大陸冷氣團等級。而最冷時段也將落在星期天到下週二（2/3）清晨，北部東部迎風面又轉濕冷。

東北季風減弱，太陽公公露臉，各地氣溫回升，午後台南高雄出現26度，就連北台灣溫度也回到2字頭，要留意中南部日夜溫差大。但回暖不會太多天，星期六又會變天，迎風面又要轉濕冷。

氣象署技正謝佩芸：「禮拜六的下半天之後，隨著鋒面通過，北台灣的溫度又會再明顯的下降。」

星期六晚間起，將有一波較強冷空氣南下，不排除達大陸冷氣團等級。最冷時段落在星期天到下週二清晨，北部東部要轉濕冷，要注意低溫雨多；中部也有零星降雨機會，要到下週三（2/4）冷空氣才會減弱。

氣象署技正謝佩芸：「北部最低溫會接近14、15度附近，所以提醒大家，溫度的變化會比較大。」

值得注意的是，部分預報資料顯示，2月上半旬將有一波超強冷空氣襲捲東亞東北亞，到時候日本及韓國，可能又會出現強風降雪，甚至暴風雪等情形，不排除航班鐵路，有可能出現延誤停飛或停駛風險，這段時間準備到日韓玩要注意。

美國模式更預報，在2月9日早上，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式，比2016年的霸王寒流還強。

對此氣象署表示，還有10天以上時間，預報還會有變數，需要觀察冷空氣實際南下的路徑與角度而定，現在說還太早。可以確定的是，冷空氣一波波，天氣變化大，小心別著涼感冒。

