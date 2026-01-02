僅因姊夫到酒店談事害他摔倒「沒面子」 曾涉殺警案林諺叡竟持刀殺了他

涉嫌殺死姊夫的男子林諺叡。資料照。呂志明攝



曾參與11年前信義區夜店殺警案的「中山聯盟」成員林諺叡，不滿姊夫在酒店包廂害他跌倒，讓他在現場小姐、朋友間很沒面子，竟拿刀殺了他，台北地檢署調查後認為林諺叡涉犯《刑法》殺人罪，依法起訴，全案將由台北地院國民法庭審理。

林諺叡曾經參與2014年台北市信義區夜店殺警案，當時擔任中山聯盟要角的他，率幫眾到場助勢，因聚眾鬥毆致人於死助勢罪遭判刑7個月定讞。目前林男又因另案入獄服刑。

去(2025)年7月23日深夜，林諺叡與友人在台北市忠孝東路四段知名「威斯汀」禮服酒店狂歡，突然接到姊夫來電有事要找他談談。24日凌晨，姊姊與姊夫到酒店包廂找他，2人在與林男聊了一會兒後，發現他已略有醉意，無法把事情講清楚，決定先離開等到林男清醒後再談。

此時林諺叡見到姊夫起身想要離開，就動手拉住姊夫要他不要走，但卻被對方甩開，林男因腳步不穩就在包廂摔得四腳朝天，林男覺得姊夫害他在小姐、朋友前摔倒讓他很沒面子，就拿起隨身攜帶的折疊刀衝出包廂，往姊夫的左胸與背部各刺一刀，林男姊夫倒地血流滿地，雖緊急送醫但仍不治身亡。

對於為何行兇，林諺叡則供稱因為姊夫對姊姊不忠，又沒有好好照顧姊姊，他才會一時氣不過幫姊姊出氣。

不過檢察官調查後認為林男應該是在酒店包廂跌倒覺得很沒面子，才會動手殺了死者，因此以涉犯《刑法》殺人罪，依法起訴。

