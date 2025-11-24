僅因懷疑央廣有中資介入 工程師竟內神通外鬼攻擊官網置換五星旗

中央廣播電台正門口。取自維基百科



中央廣播電台工程師吳政勳與媒體組組長岳昭莒，因懷疑央廣官網有中資介入，竟與業者黃富琳合謀，多次侵入後台還將首頁置換美國國旗及中共五星旗，當檢警在今年9月26日搜索後，吳男竟不知悔改，甚至還規劃在國慶日「再幹一票」。台北地檢署調查後依涉犯《刑法》妨害電腦使用罪及背信罪起訴3人，同時對吳男求刑3年、岳男求刑2年6月、黃男則從重量刑。

檢警查出，吳政勳自今年5月起，在財團法人中央廣播電臺（簡稱央廣）網路媒體組擔任工程師，與央廣網路媒體組組長岳昭莒都是央廣處理官網維護及資訊安全事務之人，並持有保管央廣官網原始程式碼。

央廣Cloudflare系統的維護廠商為極風雲創公司，黃富琳原在該公司擔任業務處長，因此與吳、岳2人熟識，事後黃男離職前往海云智慧雲端公司任職，海云並非央廣資安維護廠商。

今年6月間，吳政勳、岳昭莒因懷疑央廣有中資介入，竟與黃富琳共謀攻擊央廣官網，首先由吳男以網路媒體組工程師身分，擅自將央廣官網最高權限帳號開給黃男，讓黃男可以隨時進入後台刪除吳男在央廣官網所為異動電磁紀錄，吳男將他所有作為都告知岳男，但岳男都沒向上級陳報。

今年8月20日，吳政勳在新北市永和區利用央廣帳密登入央廣官網，利用Google Search Console在央廣官網建置內容為其所製作央廣負面消息總彚整資料頁面子網域及埋設程式碼參數，以便網友於國慶日點選央廣官網將跳轉置換至該子網域及干擾官網網站訊號。

9月11日，將央廣官網網頁置換成公會函文及龍天星科技等字樣，封面還置換為《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》書籍封面；9月18日將官網版頭置換成美國國旗及中共五星旗；9月19日、20日，將官網設定跳到創蹟公司網站，吳男還將官網原始程式碼傳給黃男。

當央廣發現報警處理後，9月26日檢警前往吳政、岳昭莒住居所執行搜索調查，沒想到吳男事後仍不知悔改，9月28日再次登入央廣官網移除網址，干擾官網運作，同時吳男還利用之前在官網設定的參數在10月9日將官網日語新聞版網頁改成簡體中文、連結亂碼並中斷官網訊號，甚至還規劃在國慶日「再幹一票」。檢警得知後於10月9日再次執行搜索，查扣相關證物，才免於一場浩劫。

台北地檢署調查後認為3人涉犯《刑法》妨害電腦使用罪及背信罪，依法起訴。同時審酌吳、岳2人身為央廣網路媒體組成員，握有央廣官網後台管理權限，竟僅因懷疑央廣官綱有中資介入，利用職權擅自對央廣官網胡作非為，其以反攻大陸、五星旗等圖片，入侵官網電腦並置換網真內容之行為，在挑起兩岸間的對立繁張，其行為之危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比。

此外，當吳政勳於第一次交保返家後，仍多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，其選擇在10月10日國慶日當天攻擊央廣官網，具有很高的象徵意義，危害國家形象甚鉅，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施。因此求處吳政勳3年徒刑、岳昭莒2年6月徒刑，黄富琳則從重量刑。

