僅因1張照片！恐怖惡女逼17歲女學生「全裸溺斃」 死者父「1句話」全網淚崩

涉嫌殺害17歲少女，共犯小西優花(右)皆已認罪，但主嫌內田梨瑚否認部分犯行，仍在接受審判。翻攝X



霸凌事件已成為現在社會的毒瘤！日本北海道的旭川市，竟發生恐怖、慘無人道的霸凌案件，甚至還造成17歲的少女死亡。2024年時，17歲的高中生村山月僅因把一張拍到主嫌內田梨瑚的照片放上社群平台後，引發內田不滿，竟將村山約出後動用私刑擄人凌虐，最後還逼她全裸從大橋跳下，甚至還疑似直接將人推下，村山當場溺斃。主嫌內田梨瑚近日接受審判，但否認殺人，死者村山月父親開庭時說，當時看到女兒「飽受摧殘」的遺體，只說了：「妳做得很好，謝謝妳回家了！」一席話也讓日本網友們都淚崩。

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這起震驚日本的北海道旭川少女命案，起因只是1張照片。檢方查出，內田梨瑚因不滿用餐照片被17歲的女高中生村山月上傳社群，2024年4月19日竟夥同共犯勒索、監禁並將被害人強押至神居大橋，內田梨瑚不但對被害女學生拳打腳踢，還逼迫對方脫光衣服受辱，甚至叫囂恐嚇，要她跨上欄杆跳下去，最後更冷血將人推下橋導致溺斃。

被家人通報失蹤的村山月，在多日後終於在旭川市石狩川下游發現一具遺體，經過比對後確認就是村山月。村山月父親近日在法庭最後陳述時，他提到女兒遺體被尋獲時裹在層層塑膠袋與白布中，當時全家人心碎崩潰的畫面至今揮之不去，當下只對女兒說：「你做得很好，謝謝你回家了」，他也請求法庭務必依照女兒的遺願予以嚴懲，但日本媒體報導稱內田梨瑚全程毫無悔意，反應相當冷漠。

共犯之一的小西優花對案情全都認罪，因此在去年已經判處23年刑期定讞，正在服刑中。但是，主嫌內田梨瑚至今仍堅決否認殺人動機，檢方指控她態度極度頑劣。

檢察官在法庭中痛斥內田梨瑚行徑惡劣，竟讓受害者在極度痛苦中結束生命，且犯後企圖滅證，手段慘無人道，因此向法院具體求刑27年，這樁令人髮指的悲劇將在22日正式宣判。

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