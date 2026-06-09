僅因1張照片！恐怖惡女逼17歲女學生「全裸溺斃」 死者父「1句話」全網淚崩
霸凌事件已成為現在社會的毒瘤！日本北海道的旭川市，竟發生恐怖、慘無人道的霸凌案件，甚至還造成17歲的少女死亡。2024年時，17歲的高中生村山月僅因把一張拍到主嫌內田梨瑚的照片放上社群平台後，引發內田不滿，竟將村山約出後動用私刑擄人凌虐，最後還逼她全裸從大橋跳下，甚至還疑似直接將人推下，村山當場溺斃。主嫌內田梨瑚近日接受審判，但否認殺人，死者村山月父親開庭時說，當時看到女兒「飽受摧殘」的遺體，只說了：「妳做得很好，謝謝妳回家了！」一席話也讓日本網友們都淚崩。
這起震驚日本的北海道旭川少女命案，起因只是1張照片。檢方查出，內田梨瑚因不滿用餐照片被17歲的女高中生村山月上傳社群，2024年4月19日竟夥同共犯勒索、監禁並將被害人強押至神居大橋，內田梨瑚不但對被害女學生拳打腳踢，還逼迫對方脫光衣服受辱，甚至叫囂恐嚇，要她跨上欄杆跳下去，最後更冷血將人推下橋導致溺斃。
被家人通報失蹤的村山月，在多日後終於在旭川市石狩川下游發現一具遺體，經過比對後確認就是村山月。村山月父親近日在法庭最後陳述時，他提到女兒遺體被尋獲時裹在層層塑膠袋與白布中，當時全家人心碎崩潰的畫面至今揮之不去，當下只對女兒說：「你做得很好，謝謝你回家了」，他也請求法庭務必依照女兒的遺願予以嚴懲，但日本媒體報導稱內田梨瑚全程毫無悔意，反應相當冷漠。
共犯之一的小西優花對案情全都認罪，因此在去年已經判處23年刑期定讞，正在服刑中。但是，主嫌內田梨瑚至今仍堅決否認殺人動機，檢方指控她態度極度頑劣。
檢察官在法庭中痛斥內田梨瑚行徑惡劣，竟讓受害者在極度痛苦中結束生命，且犯後企圖滅證，手段慘無人道，因此向法院具體求刑27年，這樁令人髮指的悲劇將在22日正式宣判。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
更多太報報導
認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」
麥當勞爆炸案34年！「賭命拆彈」驚悚還原 殉職警是玉女歌手男友
新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落
其他人也在看
青鳥網暴蔣萬安長子不罷手 脆友打臉揭「高級童軍」難度
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。Threads卻有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，引發網友炸鍋反彈，但竟有青鳥堅持批判，強調「敵人的親屬老幼一樣是敵人」。
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
不斷更新/豪雨持續！南投縣宣布10日正常上班上課
受滯留鋒面及西南氣流持續影響，高雄市政府9日晚間發布最新停班停課訊息。根據中央氣象署及農業部水土保持署預報資料，10日高雄山區累積雨量仍達停班停課標準，雖然午後降雨有望逐漸趨緩，但山區災害風險仍高，市府呼籲民眾持續提高警覺。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
左左右右高中畢業了！「5歲就出道」絕美成年模樣曝光
台灣雙胞胎童星組合「左左右右」自從5歲就在演藝圈出道，憑藉可愛又活潑形象，紅遍大街小巷，還曾四度登上美國知名節目《艾倫秀》可見他們的高人氣。如今13年過去了，現在的他們都已高中畢業了，成年後的模樣再度掀起討論。
鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害
鼎泰豐的筷子引起熱議，婦產科醫師沈煌彬稱其為真正的「隱藏菜單」，認為手感卓越、操作順手。許多網友也對鼎泰豐筷子表達讚賞，強調其品質令人印象深刻。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
大樂透開獎了！6/9中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115060期的中獎號碼為39、18、13、46、40、25，特別號31。百萬元的中獎號碼請至台彩官網查詢。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
雲端發票中4000元？ 劉亮佐險上當怒：祝願死光光
藝人劉亮佐近日在社群平台發文怒揭詐騙新招，分享自己收到一封疑似詐騙電子郵件，內容聲稱他的雲端發票中獎4000元。所幸他及時提高警覺、冷靜查證，才沒有落入陷阱。除了提醒民眾提高警覺外，他更氣憤痛斥：「祝願詐騙集團死光光！」劉亮佐透露，日前收到一封電子郵件，通知他雲端發票中了4000元獎金。看到中獎消息
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
傅子純入夢了！遺孀發求救訊號 盼祂放心走：拜託不要捨不得我
【緯來新聞網】傅子純演出多部八點檔，出道二十多年，早已坐穩民視一哥的位置，未料於7日下午因急性血癌引
日月光5月營收飆歷史第4高 先進封測產能大吃緊
半導體封測龍頭日月光投控9日公布2026年5月自結營收，受惠AI與高效能運算（HPC）需求強勁，單月合併營收達630.33億元，月增1.3％、年增28.6％，創下歷史第4高，並與前5月累計營收雙雙寫下歷年同期新高紀錄。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
宋英奎《鐵拳教育》演活濫權議員！去年八月離世該劇成遺作
Netflix影集《鐵拳教育》上線後掀起熱議，劇情描述韓國政府成立了「教權保護局」，保護教育體系免於因學生、教師和家長的越界行為而崩解。宋英奎在劇中飾演濫用權力的國會議員，讓觀眾看得牙癢癢，顯見精湛演技，但其實他已於去年八月過世，該劇為他的遺作。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
台股重挫別怕！ 唐綺陽：「4星座」財運事業運旺爆
星座專家唐綺陽公布6月8日至6月14日星座運勢，指出本週諸星齊聚巨蟹座，懷舊氛圍濃厚，民眾容易回憶過往人事物，討論家鄉美食名單；由於水星仍處於停滯階段，情緒波動較大，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心，避免衝動決策。