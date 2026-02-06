僅存裁減核武條約期滿失效 美俄會商尚無共識

2010年由當時的美俄兩國元首、歐巴馬與麥維德夫簽署的條約，在隔年兩國國會批准後於2011年2月5日生效，期限10年。2021年由美俄總統川普與蒲亭同意延長5年，期限為2026年2月5日。

這項條約全名為「新削減戰略武器條約」，英文縮寫為New START，主要是限制美俄兩國的核彈頭與核武發射平台的數量，並確立相互驗證檢查的機制如何運作。

但美國總統川普多次表示，在新的地緣政治結構和越來越多國家擁有核武之下，這個存在15年的條約已經過時，必須研擬有別於過去的做法。

美國白宮發言人卡洛琳李威特表示，「與其延長當年美國談得很糟的條約，總統要求我方核武專家，研擬新的、改良的、現代化的條約，以求能夠可長可久。而這是目前美俄雙方持續在討論的。」

美方認為俄羅斯與中國既然同一陣線，中國的核武也必須納入計算，並接受條約規定的查核。同時俄中兩國不斷研發新型飛彈，包括射程不在條約規範內，卻有能力配備核彈頭的武器，讓美方居於劣勢。對此，俄方表示不以為然。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫認為，「我們知道中方的立場是他們的核武戰力難以和美俄相比擬，所以中方認為加入談判並不適當。我方對此表示尊重。」

包括聯合國等國際社會成員，對於限武條約期滿失效而沒有新條約替代，表達相當的憂慮。不過外電報導指出，就在美國邀集俄羅斯與烏克蘭代表，在阿布達比會商停火條件的同時，美俄兩國另行針對戰略核武問題進行會商。只是雙方對關鍵問題各持己見，目前還沒有達成共識。