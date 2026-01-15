即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨台南市長初選今（15）日公布結果，立委林俊憲2.6927%的差距惜敗給對手陳亭妃。對此，林俊憲稍早承認敗選並表示，他個人努力不夠，坦然接受市民選擇，也會全力支持陳亭妃，因為唯有團結的民進黨，才能在大選中勝出。





林俊憲得知結果後在立委林宜瑾等人的陪同下在中西區服務處受訪。他表示，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵，今天的初選結果，代表他個人努力不夠，完全尊重，也坦然接受市民的選擇。

廣告 廣告

他強調，「接下來，我將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前；因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出」。

林俊憲說，再來他要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拚，台南尚好，謝謝大家。











原文出處：快新聞／僅差近2.7%！台南初選惜敗 林俊憲喊團結：全力支持陳亭妃

更多民視新聞報導

10縣市比台北早推動！徐國勇轟免費營養午餐騙票 蔣萬安回應了

白喬茵稱綠高雄市長初選派系復辟 遭酸再度發揮「政治編劇」功力

拚台南4百年首位女市長 陳亭妃致謝賴總統：72.9%得票率是目標

