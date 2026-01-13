僅差0.6188％飲恨落敗 邱議瑩第一時間致電祝賀賴瑞隆

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，最終由綠委賴瑞隆勝出，對此，初選對手邱議瑩僅以0.6188％落敗，她表示，自己已經盡了最大的努力。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，最終由綠委賴瑞隆勝出，確定將於年底與國民黨立委柯志恩角逐高雄市長大位，對此，初選對手邱議瑩僅以0.6188％落敗，她表示，自己已經盡了最大的努力，她在第一時間與賴瑞隆通電話，向他道賀，期待未來持續一起為高雄打拚。

邱議瑩指出，她覺得自己盡了最大的努力，雖然結果不盡人意，但她會謙卑接受初選結果，她在第一時間接到賴瑞隆的電話，有跟賴恭喜。未來高雄還是要持續走下去、繼續進步，唯有團結、大家同心協力，才能夠讓高雄愈來愈好。

邱議瑩表示，祝福賴瑞隆，希望他未來可以一生懸命，一生奉獻給高雄，她也還是會持續在高雄跟大家一起努力，另外，她要藉這個機會，再次感謝陪她一起走這一段路的所有夥伴們，未來還需要大家多多指導，她們還是要繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏。

