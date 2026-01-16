僅影響50戶？《眷改條例》爭議下三讀修正 放寬老舊眷村定義

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（16）日召開院會，三讀通過國民黨立委羅智強所提出的《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案，現行「國軍老舊眷村」定義為民國69年以前興建完成之軍眷住宅，經三讀修正後，放寬老舊眷村定義，調整為「指『本條例公布施行』前興建完成之軍眷住宅『且有改建之必要』」。

立法院14日協商《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案，國防部證實，按照這次眷改條例的修正內容，受影響的只有慈仁八村的50戶眷戶。但國防部表示，因慈仁八村案已於104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例的規定，建議維持現行條文。

民進黨團批評，該修法是為了慈仁八村，而慈仁八村本來就不符合眷改條例，為了去滿足它修法是圖利罪。

羅智強則不斷重申，修法通過後，慈仁八村也不用再改建。原因是，15年前因為國防部的疏失，讓慈仁八村的合法眷戶無法入住已改好的萬隆新舍；也就是說房子已經早就花錢蓋好了、閒置至今15年，若現在慈仁八村可以搬遷，並沒有房舍因此需要花費經費改建。

爭議之下，立法院今日進行處理，在國民黨、民眾黨人數優勢下，以59人贊成、49人反對，順利通過羅智強所提《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案，放寬老舊眷村定義。

