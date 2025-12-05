僅拿８分 詹皇18年得分上雙紀錄告吹
本報綜合外電報導
NBA洛杉磯湖人昨晚出戰多倫多暴龍，八村壘終場前接獲詹姆斯傳球，投進壓哨三分球，助湖人以123比120絕殺暴龍。詹姆斯這場比賽僅拿下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄，賽後直言，他只是做出正確的選擇。
美聯社報導，比賽第四節剩下23秒時，暴龍的殷格拉姆上籃失手，詹姆斯將球傳給底線的八村壘，完成致勝一擊。
詹姆斯這場比賽僅拿下8分，17投4中，三分球5投全落空，也沒有罰球機會，但他共送出11次助攻，包括那記關鍵傳球給八村壘。對此詹姆斯表示，「我只是用正確的方式在打球，做出正確的選擇，我生涯至今都是如此。」
詹姆斯上一戰對上太陽，在決勝節大幅落後之下仍持續留在場上刷分，最後投進三分球、拿下10分後就立刻被換下場，全場10投僅3中，此舉也遭到球迷罵翻。
另外，芮維斯攻下全場最高的44分，其中第3節一人獨得22分，在唐西奇缺陣下率湖人贏球。他本場比賽還有10次助攻，15罰13中，三分球11投5中。
艾頓為湖人貢獻17分，拉瑞維亞拿下14分，八村壘與史密斯各得12分。
暴龍方面，巴恩斯拿下23分，殷格拉姆貢獻20分，華特攻下17分。
其他人也在看
NBA》快艇無預警解約Paul 勇士Green警告全聯盟球員「沒人是安全的」
洛杉磯快艇在開季經歷5勝16敗的掙扎期後，將球隊老將Chris Paul直接送回家，之後總管Lawrence Frank也透過聲明表示，將會與Paul解約，結束合作關係。而曾與Paul並肩作戰的金州勇士前鋒Draymond Green在自己的Podcast中發表感言，並認為這件事應該讓全聯盟球員提高警覺：「如果你是NBA球員，這件事應該會讓你感到不安，因為它告訴你同樣的事也可能發生在你身上。」Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前 ・ 12
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 1 天前 ・ 13
NBA》絕殺球不刷分！James終結連續1297場得分雙位數紀錄
洛杉磯湖人隊球星LeBron James NBA生涯最不可思議的其中一項紀錄，2025年12月5日正式劃下休止符，而且他還是主動犧牲可能延續紀錄的可能性，為球隊傳出勝利的助攻。Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 2
NBA》太戲劇！勇士狂追24分差點逆轉 卻被賞了再見火鍋吞2連敗
勇士今天作客七六人，雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷休兵，最多曾陷入24分落後，但最後關頭超車，只是最後8秒七六人取得最後一擊機會，艾奇康（VJ Edgecombe）補籃放進超前分，最後0.9秒莫爾頓（De'Anthony Melton）快攻上籃，卻遭自由時報 ・ 11 小時前 ・ 3
不能這樣！恩比德「本來不打結果先發」違規出賽「76人遭罰逾300萬台幣」
體育中心／黃崇超報導NBA費城76人隊今天（4日）傳出遭到聯盟罰款10萬美金（約313萬台幣），起因為他們在台灣時間12月1日主場對戰老鷹，賽前將頭牌中鋒恩比德（Joel Embiid）列為「無法出賽（Out）」，但該場比賽恩比德卻又先發上陣，此舉違反聯盟規定因此遭到罰款。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2
NBA》字母哥受傷又深陷交易傳聞！ 右小腿傷勢要缺席2-4週
NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」(Giannis Antetokounmpo)昨天在出戰活塞隊比賽中，只打3分鐘就因右小腿拉傷退場，沒再回到場上，根據美國媒體《ESPN》報導，他可能將缺席2到4週的時間。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發起對話
NBA》暴龍迎戰湖人 主場球迷將看不到Dončić
想看到Luka Dončić身穿紫金球衣在多倫多出賽的暴龍球迷，還得等一等。洛杉磯湖人隊今天宣布，Dončić因個人因素缺席在多倫多進行的比賽。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA／放棄連續1297場得分上雙 詹姆斯球傳給八村壘絕殺！賽後喊不後悔
湖人5日作客暴龍，讀秒階段當家球星詹姆斯（LeBron James）找到底線的八村壘，用三分球123：120絕殺暴龍，最後一擊的機會詹姆斯因為選擇把球傳掉，讓他生涯連續得分上雙的紀錄遭中斷，不過賽後他表示完全不後悔，認為自己是做「對的事。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
Chris Paul遭快艇裁掉！ 「控衛之神」恐提前退休｜#鏡新聞
關注NBA消息，洛杉磯快艇隊今年以6勝16敗，位居西區倒數第3名，如今更傳出震撼消息，快艇即將裁掉生涯最後一舞的「控衛之神」保羅（Chris Paul），對此，球隊籃球事務總裁法蘭克解釋，雖然這個決定「非常困難」，但對球隊還有球團是最正確的作法，不過依舊無法平息球迷怒氣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 68
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 3
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 146
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份
F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96