僅拿８分 詹皇18年得分上雙紀錄告吹

湖人出戰多倫多暴龍，詹姆斯此役僅拿下8分，終結連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄。（路透）

本報綜合外電報導

NBA洛杉磯湖人昨晚出戰多倫多暴龍，八村壘終場前接獲詹姆斯傳球，投進壓哨三分球，助湖人以123比120絕殺暴龍。詹姆斯這場比賽僅拿下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄，賽後直言，他只是做出正確的選擇。

美聯社報導，比賽第四節剩下23秒時，暴龍的殷格拉姆上籃失手，詹姆斯將球傳給底線的八村壘，完成致勝一擊。

詹姆斯這場比賽僅拿下8分，17投4中，三分球5投全落空，也沒有罰球機會，但他共送出11次助攻，包括那記關鍵傳球給八村壘。對此詹姆斯表示，「我只是用正確的方式在打球，做出正確的選擇，我生涯至今都是如此。」

詹姆斯上一戰對上太陽，在決勝節大幅落後之下仍持續留在場上刷分，最後投進三分球、拿下10分後就立刻被換下場，全場10投僅3中，此舉也遭到球迷罵翻。

另外，芮維斯攻下全場最高的44分，其中第3節一人獨得22分，在唐西奇缺陣下率湖人贏球。他本場比賽還有10次助攻，15罰13中，三分球11投5中。

艾頓為湖人貢獻17分，拉瑞維亞拿下14分，八村壘與史密斯各得12分。

暴龍方面，巴恩斯拿下23分，殷格拉姆貢獻20分，華特攻下17分。