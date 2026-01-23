僅柳丁是溫的！建中生畢旅「吃整桌冷菜」怒刷負評 業者出面喊冤

建中生近日去墾丁畢旅，不少學生狂刷1星負評抱怨吃冷菜。（示意圖非當事店家，photoAC）

近日建中畢旅團造訪墾丁，一群高3生滿懷期待去吃合菜，結果上桌的雞腿和配菜全都涼掉，唯獨水果柳丁是溫的，超雷的用餐經驗，讓大批學生火冒三丈，用Google評論1星評價宣洩怒火。餐廳老闆趕緊出面喊冤，強調食材絕對是當天現做，推測是上菜與開動之間的時間差才導致誤解。

建中高3生最近在墾丁展開3天2夜畢旅，沒想到第1晚的合菜晚餐就讓大家集體崩潰，滿桌的獅子頭、螢光咖哩和海茸竟然全是透心涼，唯一有溫度的居然是原本該冰涼的柳丁，原本應該開心心的畢旅晚餐，卻因為這頓冷掉的飯菜徹底變調。

憤怒的學生拿起手機怒刷1星負評，吐槽這家店主打涼拌料理：「店家很貼心，擔心到有人怕燙，所以肉全部都是涼的」「每道菜都是涼拌對吧，難怪都冷冷的」「別人是溫體牛，它是溫體柳丁，可見餐廳的誠意滿滿」，留言充滿高級酸。

店家隨後無奈澄清，所有菜餚都是當天現做，主任巡視菜色時也是熱騰騰的。老闆解釋可能是因為天冷，加上為了等學生到齊才吃，導致熱菜在冷空氣中放涼了，老闆還特別解釋，柳丁是因為靠近蒸魚才被「加熱」。儘管業者努力滅火，但雙方的認知顯然有不小差距。

學生隨後再度反擊，指控店家直到負評刷滿，隔天才肯用酒精膏加熱，根本是亡羊補牢。目前相關的1星負評似乎因為瞬間流量太高，被系統判定為異常而全數刪除。

