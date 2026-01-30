僅白版國防特別條例付委 政院：只有院版才能建立國防所需戰力

針對立院藍白僅通過民眾黨版國防特別條例，政院遺憾表示，只有院版才能真正建立國防戰力。（資料照片／行政院提供）

今天（30日）是本會期立法院會最後一天，不過藍白僅讓民眾黨立院黨團國防特別條例付委，卻丟包行政院版。對此，行政院下午回應，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行；政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，只有政院版才能真正建立國防所需的戰力。

今年度總預算和1.25兆國防特別預算先前已數度遭藍白聯手封殺，遲遲無法付委審查。民進黨團今天一早率先到議場遞案，但經過表決，最終仍遭藍白立委聯手阻擋，以48：60票否決，在場的民進黨立委們也在議場內高舉牌子怒喊，「我要審預算！」

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。



回到原文

更多鏡報報導

藍白再度封殺院版1.25兆國防特別預算 民眾黨團自提版本付委審查

民眾陳情半年！沈伯洋揮別「爆炸頭」換新髮型 自曝女兒認不出來嚇到哭

舉雙手支持蔡其昌選總召！王世堅勸柯建銘「退在最高點」交棒

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出