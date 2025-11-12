僅短短15秒！泥沙淹蘇澳池碧宮 停車場「車泡泥海」

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭蘇澳昨(11)日受到豪雨侵襲，池碧宮附近兩度爆發嚴重土石流，大量泥沙沖瀉而下，讓當地居民的住家全部都被泥水淹沒。池碧宮的地下停車場，更是被淹成「泥流宮」，鐵門被土石撞到變形，還一度無法打開，裡面的車輛更是直接泡在泥水中，造成龐大財損。池碧宮的工作人員說，當時眼睜睜看著大水夾帶泥沙沖下來，整個過程只有短短十五秒而已，餘悸猶存。

一鏟接著一鏟，國軍再次當起「鏟子超人」，想盡快把砂石清乾淨，各類機具也從沒停過，豪雨引發的土石流，讓宜蘭蘇澳池碧宮一帶，被淹得狼狽不堪，尤其池碧宮地下停車場，泥水湧入之快，完全可說是迅雷不及掩耳，再也看不見灰黑色地板，水位愈變愈高，被捲進來的雜物也愈變愈多，車子直接被泡在「泥流宮」。

廣告 廣告

記者張權說：「我們回到現場之後，雖然水是已經退得差不多了，但是現場其實還有國軍弟兄，以及現場的一些工程人員，都在這裡幫忙清淤。」出入口原本全被泥沙堵住，鐵捲門凹到變形，因為被土石瘋狂狠砸，一度無法打開，怪手也沒辦法進去，只能靠人力一步一腳印，一邊清淤，一邊把鐵門打開。

宜蘭池碧宮小編艾蜜莉說：「應該十五秒鐘不到，它(土石流)就下來了，已經來不及了，然後我從看到，到進門和關門大概五秒鐘，然後就，就淹水了。」附近街道全被染成泥黃色，有行動不便的長者，騎個電動車也困難重重，居民只能咬緊牙關，和鄰居齊心協力，清理戶外泥沙，有人難掩無奈，畢竟住處家具都泡爛了。

當地居民說：「就是這樣了，這間現在看要怎麼處理了，這個整理也沒用了啦。」11日的誇張雨勢，下午三點帶來第一波泥流，當時萬萬沒想到，一個小時後又再來一波，讓家園面目全非，財損也難以估計，居民只希望，能趕快恢復正常生計。

原始連結







更多華視新聞報導

颱風環流影響雨區涵蓋13縣市 宜蘭山區防超大豪雨

宜蘭山區恐超大豪雨 雙北、台東山區及宜花防大豪雨

蘇澳豪雨引發土石流 家園全毀.居民神情無奈

