僅能留下憲政紀錄 決議門檻76席 彈劾無法成案

成大沙崙醫院18日舉行動土儀式，賴清德總統南下出席，有意參選台南市長的立委陳亭妃、林俊憲及謝龍介全到場。（曹婷婷攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，立院司法法制委員會18日通過移請監察院彈劾卓揆的提案，藍白19日將再於院會提案彈劾賴清德總統，但因在野人數僅62席，未達3分之2的決議門檻，因此最多僅能留下憲政紀錄，無法成案。此外，就算成功彈劾賴清德，憲法規定總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。

《憲法增修條文》規定，立院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立委2分之1以上提議，全體立委3分之2以上決議，聲請司法院大法官審理，但在野席次僅62席，距離決議門檻76席還有一段距離。

另依《憲法訴訟法》規定，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額3分之2以上同意外，同意人數最少不得低於9人，若憲法法庭判決成立，總統即應解職。不過，由於在野已封殺2次大法官人事案的提名，至今僅剩8位大法官，因此就算立院通過決議，憲法法庭也無法審理。

至於對卓榮泰等中央官員的彈劾，依《憲法增修條文》及《監察法》規定，彈劾案應經監察委員2人以上提議，並須經提案委員以外之監察委員9人以上的審查及決定成立後，即向懲戒法院提出。而懲戒法院可對被彈劾公務員做出免職、撤職等處分。換言之，立院僅能把失職公務員的「證據」移請給監察院。

中華民國史上曾發生過前副總統李宗仁被成功彈劾的案例，民國38年蔣中正辭去總統職務後，由李宗仁代行職權，但李赴美滯留，監察院於41年發動彈劾案，經國民大會投票表決，一致同意罷免其副總統職務。

而行憲至今，僅民國46年時任行政院長俞鴻鈞因拒絕至監察院備詢軍公教待遇問題，遭彈劾處申誡，但俞因承擔憲政責任，自行宣布辭職。