僅花兩天！00919填息了 128.3萬投資人息利雙收

[Newtalk新聞] 擁有 128.3 萬受益人的「國民高息」ETF——群益台灣精選高息（00919）第 11 次除息 0.54 元今（17）日填息達陣，本次僅花兩個交易日。

在金融類股大漲帶動下，00919 一早以 21.75 元開出後，隨即穩定上揚至 22.19 元完成盤中填息，最高價位來到 22.2 元，也讓參與第 11 次填息的投資人息利雙收。統計 00919 在今年度共配出 2.52 元，年化配息率約 11%。

ETF理財達人表示，00919 昨日也公布成分股調整，根據台灣指數公司公布的指數成分股調整資料，本次調整持股「8 進 8 出」；觀察 00919 的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定比例，具有分散風險的樣態，本次新增的 8 檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的 8 檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中 3 檔配置比例不高的營建股。

值得一提的是，本次新增一檔金控股台新新光金（2887），加上既有的國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881），匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。由於 00919 大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成分股特性更加適合長期存股。

據了解，00919 採季配息，每年 3、6、9 及 12 月除息，也連續 11 季維持年化配息率 10%以上，加上金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升，以及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱。

