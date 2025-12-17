僅花3百元！桃園幸運男電腦選號大樂透抱回2.17億

12月16日晚間大樂透開出第114114期的獎號，頭獎金額高達2.17億元，由桃園市龍潭區的「一直發彩券行」所售出的一注獨得。根據台灣彩券公司透露，這位幸運兒僅花費300元，透過電腦隨機選號購買了6注彩票，其中一注中獎。

12月16日晚間大樂透開出第114114期的獎號，頭獎金額高達2.17億元，由桃園市龍潭區的「一直發彩券行」所售出的一注獨得。其手法曝光。（圖／翻攝自Google街景圖）

該期大樂透的中獎號碼為06、07、15、19、24、33，特別號為46，兌獎期限至2026年3月16日止。投注站的代理人溫先生表示，最近剛當選為桃園市福德文化協會的創會理事長，這次又中得大樂透頭獎，實在是雙喜臨門，感謝土地公的庇佑。

