僅距離10公尺...女兒目睹81歲母遭混凝土車輾斃 心碎哭喊「我媽走了」

預拌混凝土車轉彎釀禍，高雄8旬婦遭輾壓雙腿身亡。圖／讀者提供

高雄市大寮區15日上午發生一起不幸死亡車禍，一名25歲林姓預拌混凝土車司機，疑似因視線死角沒注意到行經路人，輾過一名81歲步行路過的陳姓老婦。陳姓老婦在緊急送醫搶救後，仍不幸過世，女兒得知噩耗當場崩潰痛哭「我媽走了」。

15日上午7時30分，25歲林姓預拌混凝土車駕駛左轉駛入大寮區鳳林四路某加油站時，疑似因視線死角未注意到一旁路行經過的81歲陳姓老婦人，當場輾過陳婦雙腿導致嚴重受傷。

陳婦當時抱著一箱替女兒整理好的回收物，經過該加油站前往距離10公尺的回收場與女兒碰面，不料卻遭到預拌混凝土車輾過。前方先以機車載運回收物到加油站旁回收場的女兒聽聞巨大撞擊聲，立刻衝向事故現場查看，發現母親遭壓在車底。

警消於7時36分獲報趕抵現場，發現陳姓老婦受困車底，全身多處外傷且已無意識，救援人員立即鑽進車底將陳婦救出，並實施心肺復甦術（CPR）約30分鐘後，送往瑞生醫院搶救，隨後再轉院至長庚，但最後仍宣告不治，女兒在得知母親離世後，在現場崩潰哭喊「我媽走了」，令人十分不捨。

林園分局表示，林姓駕駛酒測值為零，暫排除酒駕嫌疑。警方已完成現場測繪及照相採證，詳細肇事原因仍有待進一步調查鑑定。



