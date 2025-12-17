僅距32公尺！中國海警夜襲菲艦 險觸發美菲防禦條約

中國和菲律賓在海域的衝突再度上演。（資料照／美聯社）





南海仙賓暗沙衝突持續發酵，中國海警船12日對20艘菲律賓漁船發射水砲，並割斷錨繩，釀成3人受傷、2艘船受損，更多細節曝光，局勢驚險程度遠超預期。中國海警船在夜間攔截菲國救援船時，雙方距離一度僅剩約32公尺，險些發生碰撞，這也讓美方重申對盟友的防衛承諾，再次成為焦點。

警報大響情勢緊張，中國官媒《環球時報》釋出最新影像，指控13日菲律賓「假漁船」蓄意闖入中方宣稱有主權的仙賓礁。

中國外交部發言人郭嘉昆：「期間菲方所謂『漁船』頑固在仙賓礁潟湖滯留，菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警。」

廣告 廣告

中方公布影片，指控菲律賓漁民手持20公分長刀挑釁中國海警，並懷疑其凶狠武裝模樣，根本不是所謂的漁民。

但根據菲律賓公布的畫面，他們的漁船被中國海警船強力水柱狂射，還用橡皮艇搭載人員，企圖登上漁船，而另一艘海警船還想割斷漁船繩錨，情況非常危險。菲方表示，自己才是最大受害者。

菲律賓海防隊官員：「這是第一次，有菲律賓漁船直接被（中國）攻擊，過去都只針對菲律賓的海防隊船艦。」

中國外交部發言人郭嘉昆：「菲方應該立即停止侵權挑釁，停止無休止地上演自編自導的海上鬧劇。」

有中國專家跳出來指控，菲律賓漁船是故意碰瓷，營造「以大欺小」騙局。但菲律賓防長16日表示，中方的說法才是公然的謊言。

仙賓礁位於南沙群島東北部，在菲律賓巴拉望省以西150公里處，鄰近的黃岩島及仁愛礁等，都是中菲主權爭議島嶼。這回衝突雙方船隻，一度距離只有32公尺，不僅差點碰撞，還險些觸發「美菲共同防禦條約」。依據協議，菲律賓船隻、飛機若遭武裝攻擊，美國有義務出兵保衛盟友，這起衝突也讓南海局勢再度升溫。

更多東森新聞報導

南海生事！ 中海警船水砲襲2菲漁船 3漁民傷

中國海軍海警艦艇東亞集結 路透：一度逾百艘歷來之最

「砍頭威脅」後中國出手？高市早苗拒撤言論惹議 陸海警船闖釣魚台

