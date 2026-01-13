即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆以0.6%的些微差距險勝同黨立委邱議瑩。對此，邱議瑩回應，她已盡了最大的努力，但結果不盡人意，第一時間已向賴瑞隆表達恭喜，未來會與大家一起努力，讓高雄繼續贏。





邱議瑩表示，針對這樣的一個初選結果，她只能接受，已盡了最大努力，但結果不盡人意，也必須很謙卑的去接受初選結果，並在第一時間接到賴瑞隆致電，親自向對方恭喜。

廣告 廣告

她強調，未來高雄還是要持續走下去與進步，依舊要繼續努力，也唯有團結、大家同心協力，才能讓高雄愈來愈好。

因此，邱議瑩祝福賴瑞隆，也希望未來跟高雄，就像她所言「一生懸命」，會奉獻給高雄，還是會持續在高雄跟大家一起努力。

最後，她藉此機會感謝所有一路走過競選的議員、工作團隊的夥伴們，更要謝謝一路陪他們上山下海的媒體朋友，請大家未來繼續多多指教，大家還是要為高雄繼續努力，讓高雄繼續贏。





原文出處：快新聞／僅輸0.6%！初選惜敗賴瑞隆 邱議瑩發聲：繼續讓高雄贏

更多民視新聞報導

綠高雄初選民調落幕 林岱樺壓軸發聲了

綠高雄市長初選民調完成 許智傑：期待明天的好消息

初選民調提前完成 賴瑞隆：無論輸贏「團結」才能守護高雄

