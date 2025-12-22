僅運營5年！「美麗新宏匯影城」今天即刻停業 原因曝光全說了

娛樂中心／綜合報導

美麗新宏匯影城稍早透過官方公告發聲明（圖／翻攝自美麗新影城 Miranew Cinemas臉書）

新北市新莊知名影城「美麗新宏匯影城」今（22）日無預警對外宣布，因整體營運考量，將自2025年12月22日，也就是今日正式停止營業。消息曝光後，立即在社群平台與地方社團引發熱烈討論，不少影迷與在地民眾直呼錯愕，驚覺「才開幕短短 5 年就走入歷史」，對這座陪伴新莊生活圈的戲院表達不捨。

美麗新宏匯影城稍早透過官方公告說明停業決定，文中坦言是懷著「非常不捨與遺憾的心情」向影迷說再見。公告指出，隨著營運方針的調整與整體評估，最終決定終止在新莊宏匯廣場的經營據點，未來將不再於該場域提供影城服務。據業者給出答案「持續排除​電力異常問題，暫時尚無法確認維修完成時間」最終才會停業。

針對影迷關心的會員權益與票券問題，美麗新宏匯影城也同步公布相關配套。公告說明，原本於宏匯影城使用的儲值金與團體電影優惠券，未來仍可在「美麗新台茂影城」與「美麗新大直皇家影城」繼續使用；若不便前往其他據點的消費者，也可於指定期限內申請退款。

退票與退款細節方面，影城表示，線上購票者系統已完成全額退款；現場購票的觀眾，需攜帶票券回原影城辦理。受理時間為12月23日至12月31日，每日11 時至18 時，若逾期仍可至其他美麗新影城據點洽詢協助。詳情請參照官方臉書粉專。

