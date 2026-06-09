僅釋一半善意 停砍年金未落幕

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銓敘部拒發公教人員退休金回溯差額，僅補發近半年，停砍年金未落幕。（本報資料照片）

立院去年底三讀通過「停砍公教年金」二法，政院、考試院立刻提出釋憲及暫時處分聲請。但依憲政精神，暫時處分裁定結果出爐前，行政院應依法執行及編列預算。銓敘部現在決定做一半，僅補發近半年差額，但修法明訂要回溯至民國113年所得替代率水準，不再逐年調降。憲法法庭如今「違法重啟」，若綠營堅持對抗，停砍年金一事恐未落幕，退休公教先別高興得太早。

立法院三讀《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，條文明確寫出「本條例於中華民國114年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以附表三所定中華民國112年1月1日至112年12月31日之退休所得替代率上限認定之。113年後則不再遞減」。

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然而，銓敘部卻以「修正案沒有追溯生效條文，導致生效日後的退休人員才適用新法」為由，僅願意補發公布後至重新審定期間的差額。這種善意給一半的做法，無非就是想矇混過關，在選舉年向退休公教人民證明「政府沒虧待你們」。

主推年金改革的民進黨，從來就不認為退休公教是自己人，砍光年金反而更能爭取年輕公教人員的選票，但在大法官尚未作成暫時處分及釋憲決議的情況下，行政機關仍須依法行政，否則恐有瀆職、遭受行政訴訟的責任。

銓敘部開始寄發新的退休金審定函，看似準備落實停砍年金，但事件發展恐未明朗，畢竟行政院可是連不副署都能說得於法有據，執政黨仍握有釋憲大刀，且憲法法庭也可以不顧蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官的不同意見，人數不足仍堅持重啟開會，停砍年金釋憲案的結果如何，或許不容樂觀。