僅限人員通行 以色列2/1部份重啟拉法關卡

法新社報導，在人道組織數月來的呼籲下，以色列將在2月1日部分重啟加薩走廊(Gaza Strip)和埃及之間的拉法關卡(Rafah Crossing)，不過將僅限於有限度的人員通行。

拉法關卡的部份重啟行動，正值這處巴勒斯坦領土仍持續發生暴力衝突之際。根據加薩民防機構的通報，以色列31日的攻擊造成數十人死亡，以色列軍方則在同時表示，這是對違反停火協議的報復。

拉法關卡對平民通行與運送援助物資至關重要，但以色列自從2024年5月在與哈瑪斯(Hamas)的戰爭中，取得對當地的控制權以來就一直關閉這處關卡，只有在2025年初曾經短暫且有限度的開放。

以色列先前表示，在吉維利(Ran Gvili)的遺體被歸還之前，不會重啟這處關卡。以色列警官吉維利是哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列當天，遭綁人質中最後一位遺體仍留在加薩的人。

他的遺體已在數天前尋獲，並在28日長眠以色列。

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」(COGAT)30日表示，拉法關卡將在21日雙向開放 ，但僅限於有限度的人員通行。

COGAT並補充說，關卡的進出將在與埃及協調後獲准進行，但要事先經過以色列的安全審查，並在歐盟任務團隊的監督下進行。

然而，目前關鍵細節仍不清楚，包括有許多少人獲准進出、以及那些想要返回加薩的人是否獲准進入。

一位邊境消息人士表示，2月1日主要將聚焦於準備工作與後勤安排。 (編輯:柳向華)