僅隔2個月又強震 阿富汗北部峽谷區重創 20人罹難

距離8月份大地震才兩個月，阿富汗在11月3日又遭強震襲擊，凌晨1點左右，規模6.3的強震撼動北部的坦吉塔什庫爾幹峽谷(Tangi Tashqurghan)地區，觀光古城中知名的藍色清真寺受損，還有至少6百多人受傷，不幸的是至少20人罹難。由於山崩路斷，許多偏遠村落救援難以抵達，唯一能順利進入阿富汗的紅星月會組織志工，女性又被排除在外，因為塔利班不准女性參與這類救援和醫護工作，因此傷亡很可能繼續增加。

阿富汗當地時間11月3日凌晨接近1點鐘，沉睡的人們被天搖地動嚇醒。震源深度28公里、規模6.3的強震侵襲阿富汗北部巴爾賀省(Balkh Province)的坦吉塔什庫爾幹峽谷(Tangi Tashqurghan)地區。連接首都喀布爾與阿富汗北部的重要公路，在這個地區的路段也一度中斷。攤販們就在這一線天般的高聳岩壁間擺攤，充當過往客車的休息站，如今儘管地震發生，也無處可躲。

地震倖存者 賈拉呂丹：「大約凌晨一點，地震來了，大地搖晃顛簸，四周一片漆黑因為斷電了。一小時內到處都是塵土瓦礫，當一切平靜下來，我們發現那邊倒了兩具遺體，其中一人是女的，我們店鋪旁有兩名傷者，還有一輛載著32人的客車，其中4名乘客遇難，其他人都受傷了。」

岩壁包夾的峽谷中，清晨陽光照亮一片悲慘。震央位在阿富汗北部城市馬薩里沙利夫(Mazar-e Sharif)附近，當地人口約52萬3千多人，以穆斯林及希臘建築風格的古建築群，以及馬術競技場等聞名，但這觀光城市遭強震重創，無疑對塔利班政權又是一次打擊。

塔利班北方軍團發言人 哈馬德：「我們清理了大約兩公里的道路，把傷患轉移到醫院。」

但不幸的是，初步統計至少20人罹難，643人受傷，其中25人重傷。當地歷史悠久的藍色清真寺(the holy shrine of Mazar-e Sharif)結構還在，但明顯受損，牆磚與瓦片剝落砸碎。

塔利班政權公衛部發言人 札曼：「然而，搜救隊還在當地行動，傷亡數字仍會有變動。醫療對已經抵達災區，在公衛部指示下，所有鄰近醫院都做好準備，要接收更多傷患。」

黃金救援時間逐漸流失，這名可憐的女孩被找到時已是冰冷遺體。附近許多偏遠村落在強震山崩後，道路不通，直升機無法抵達的地方，只能靠居民自力徒手挖掘。

地震倖存者 拉希姆：「地震是大概凌晨1點開始的，震得好強啊，我們連門都打不開，試了三次想打開門鎖，但地震實在太大根本沒辦法，持續了大約15秒之久，當我們終於衝到戶外，空氣中都是塵土，甚麼都看不見。我媽被困在屋頂大樑下，我弟弟被埋在瓦礫堆中，感謝真主，在村民和年輕人的幫忙下，他們獲救了，被送去醫院。」

由於塔利班政府諸多違反人權的政策，國際制裁多援助少，8月底阿富汗東南部才發生規模6.0的強震，超過2200人罹難，上千人受傷，如今北部山區又遭到強震，唯一能不受塔利班阻擋，最快抵達的，只有國際紅星月會(Red Crescent Society, RCS)當地分會的志工，但女性醫護與志工也不被允許出勤。

地震倖存者 強：「我救出了嫂嫂和其他家人，不幸的是一位親戚失蹤，我拚命找他，才發現他被埋在廢墟下，不幸的是已經過世，他才結婚不久啊。」

由於當地建築多半只是混凝土、泥磚或木材搭建，抗震能力很低，阿富汗境內又有至少兩條活動斷層，還位於歐亞板塊與印度板塊的交界地帶，整個情況讓阿富汗當地民眾，飽受地震威脅。

地震倖存者 札亞：「當我從屋子跑出來時，屋子幾乎毀了，空氣裡煙塵汙染超嚴重。」

地震倖存者 姆賓：「我們這裡有3人罹難，超過30人受傷，許多人的家毀了，所有家當都被埋在瓦礫下。」

阿富汗幾乎可以算是全球陸地上地殼活動最劇烈的區域之一，印度板塊還正以每年約4公分的速度向北推擠歐亞板塊，專家預估周期性強震未來幾年還會發生。這次強震連首都喀布爾都能感覺到，低溫與物資短缺，讓塔利班治下的阿富汗民眾，這個冬天更加難過。

