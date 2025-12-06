僅隔38分鐘！ 礁溪警執勤遭撞 北市警也傳事故

台北市 / 綜合報導

昨（5）日晚間，礁溪分局員警，執行副總統蕭美琴視察的交管勤務時，遭撞重傷。沒想到車隊回到台北端之前的路況查報，大安分局交通隊員警也出了車禍。一名曾姓小隊長，和一輛從迴轉道駛出的轎車發生碰撞，結果右手骨折、四肢擦挫傷，目前休養中。不到一小時發生兩起執行交管勤務員警車禍的意外，也讓外界擔心第一線員警的人身安全。

銀色轎車開出迴轉道，沒禮讓直行車直切三個車道，過程中騎著巡邏車的員警，閃避不及攔腰撞上倒地，後方車輛馬上停了下來，巨大的撞擊聲嚇壞附近民眾，附近店家說：「我聽到剎車聲，那後來我就也聽到碰撞聲，我就好奇我就出去看，那就看到在左方有一個事故，交通事故，那後來很多前導車，警車，就一路就過去了。」

記者羅立安說：「由於路口沒有紅綠燈，員警行經時也沒有發現迴轉道已經有車輛駛出，才會不慎撞上。」由於路口沒有紅綠燈，員警行經時也沒有發現有車輛從迴轉道駛出，才會不慎撞上。

事發在5日晚間，副總統蕭美琴結束宜蘭視察，車隊預計會從南港交流道回到台北，曾姓員警先進行路況查報，確認路障、車流排解突發等等，他一路往建國南路前進，行經瑞安街244巷口被撞，巧的是，同樣執行副總統交管任務的礁溪員警，也在執勤中發生事故，兩者相差38分鐘。

大安分局督察組長陳佳宏說：「擔服特種勤務路況查報，與迴轉道駛出自自小客，發生碰撞事故，本分局第一時間前往關心，慰問同仁，後續將協助同仁休養，請假事宜。」受傷的是大安交通分隊曾姓小隊長，右手骨折四肢擦挫傷，目前休養中，指示接連有員警在值勤中發生事故，不免讓人憂心站在第一線，人民保母的人身安全。

