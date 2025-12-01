僅靠「近20根木條」承重！ 天花板裝潢突崩塌

騎樓天花板裝潢突崩塌，專家表示施工方式、木條密度都會影響。 (圖／TVBS)

一家店面騎樓的天花板無預警崩塌，再次引發公共安全疑慮。此類事件過去已多次發生，本次事件後工務局已依建築法要求店家限期改善，若造成人員傷亡將處以6萬元罰鍰。專家指出，許多天花板裝潢使用木頭作為支撐結構，但目前法規並未針對木作材料承重進行明確規範，施工工法、木條數量和密度都是影響承重力的關鍵因素，而騎樓區域更因處於法規管理的模糊地帶，使得安全問題更加複雜。

非當事室內裝修公司業者林子烊表示，一般建議每平方米的承重應在20公斤以內，這包含了材料本身的重量以及燈具、空調等設備的重量。林子烊解釋，天花板裝潢通常使用輕鋼架吊索和木作角料兩種材料，而其承重能力主要取決於施作工法。天花板突然崩塌的原因可能包括漏水導致潮濕腐蝕、支撐配置數量不足，或是遭受蟲蛀蝕等多種因素。

許多店家為了美觀或營業需求，常會進行裝修或懸掛招牌。林子烊指出，外牆和室內裝修都需要經過申請，但騎樓因為既不屬於室內也不完全屬於室外，處於法規的模糊地帶，目前沒有明確的法源進行管理。他強調：「如果外牆涉及到變更，戶外、外牆的變更都需要申請，唯一就是騎樓，它不是室內又屬於室外，它是比較模糊的地帶。」

除了騎樓天花板，外牆磁磚維護也是公共安全的重要環節。過去已多次發生磁磚剝落造成路人受傷的事件。專家提醒，建築物除了在裝修時必須符合法規要求外，平時的整修維護同樣重要，以確保公共空間的安全。這次的騎樓天花板崩塌事件，再次提醒大家對建築結構安全的重視，尤其是在法規管理較不明確的區域更需謹慎處理。

