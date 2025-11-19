僅一人生還! 麥加朝聖慘劇 巴士載滿印度朝聖客與油罐車相撞起火恐45死

一輛載有 46 名印度朝聖者的巴士與柴油油罐車相撞後起火燃燒，造成幾乎全車罹難、僅一名乘客倖存。 圖：翻攝自 X@Nexta TV

[Newtalk新聞] 沙烏地阿拉伯靠近麥地那（Medina）的高速公路前（17）日發生重大交通事故，一輛載有 46 名印度朝聖者的巴士與柴油油罐車相撞後起火燃燒，造成幾乎全車罹難、僅一名乘客倖存的悲劇。印度外交部已向罹難者家屬致哀，並派員協助善後。

據《Nexta TV》報導，巴士事發時正從麥加前往麥地那，車上包括 20 名女性、11 名兒童，多數來自印度特倫甘納邦（Telangana），初步研判事故可能與車輛技術故障或違反客運安全規定有關。

報導中引述特倫甘納官員烏帕爾（Gaurav Uppal）指出，目前「恐有約 45 人罹難」，僅一人受傷倖存。多名受害者家屬聚集在海得拉巴（Hyderabad）當地的旅行社外焦急等候消息，氣氛哀痛沉重。

據《美聯社》報導引述一名住在海得拉巴的男子賽義德（Syed Rashid）失去了多達 18 名親人。他悲痛表示，事發前一天還曾勸家人不要全部一起搭車，「沒想到那竟是最後一次道別」。

麥加「朝覲」盛事，吸引全球180萬人參與。 圖：翻攝自沙鳥地阿拉伯衛生部臉書

另一名家屬穆罕默德·特辛（Mohammed Tehseen）則說，他家中有七人搭乘該班巴士，最後只有一名倖存者在事故後打來電話告知噩耗。

印度總理莫迪、外長蘇傑生（S. Jaishankar）與特倫甘納邦首長雷萬特·雷迪（Revanth Reddy）都已發表弔唁。印方駐利雅德大使館及駐吉達領事館正協助辨識遺體、安排聯繫家屬與後續處理。

據報導，目前沙烏地當局尚未正式公布事故調查結果，但根據現場影像與初步回報，巴士遭撞後迅速燃燒，許多乘客來不及逃生。特倫甘納警方表示，罹難者多來自兩個大家族，目前正透過旅行社確認名單與後續事宜。

