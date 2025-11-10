僅一耳聽得到！小耳醫師童年被笑「靠右耳贏得信任」 獲資深典範醫師獎

記者鄭玉如／台北報導

「我要找小耳醫師看病！」南彰化偏鄉許多阿公、阿嬤來到彰化醫院服務台，常指名要掛「小耳醫師」門診，指的是骨科醫師王守吉，這並非負面詢問，他的左耳因小耳症聽不到，平時靠右耳傾聽，贏得病人信任，也成了他的個人特色。王守吉更榮獲有醫界奧斯卡之稱的「衛福部資深典範醫師獎」，11日將在衛福部受獎。

56歲王守吉現任衛福部彰化醫院醫務秘書、骨科主任，是今年5位資深典範醫師獎得主之一，另有33位優良獎及24位新人獎，同步在11日於醫福會頒獎。王守吉在中國醫大附設醫院任職8年，接著在彰化醫院擔任骨科醫師22年至今，被不少長輩稱為「小耳醫師」。

廣告 廣告

王守吉對於自身的小耳症從不在乎，留在病人心中的是，他以病人為中心的醫療處置。（圖／衛福部彰化醫院提供）

王守吉表示，他並不在意「小耳醫師」這個稱呼，若真的在意，大可整形重建。他也曾在理髮時，被理髮師詢問是否要遮掩，但他認為不需要，順其自然就好。他左耳患有小耳症，天生外耳異常，左耳聽不到，只能靠右耳傾聽，沒有什麼困擾，不過小時候曾被嘲諷，但並未影響他的生活，如今也成為其面容特徵，甚至是病患的記憶點。

王守吉對於自身的小耳症從不在乎，留在病人心中的是，他以病人為中心的醫療處置。他指出，彰化醫院位於南彰化，偏鄉的長輩常有骨頭問題，經濟狀況也常不佳，他經常跟病人說，他不會過度醫療，不要病人多花一分錢，可以用健保解決，就採健保給付。「有些醫療行為說服不了我自己，那我就不會建議病人做。」

22年來，王守吉在彰化醫院建立骨質疏鬆團隊跨科室治療小組、關節治療中心及脊椎微創服務等，於偏鄉建立起口碑，尤其長輩對他特別信任，但他也看到長者的普遍性問題。例如很多長輩因不願麻煩孩子或害怕手術等，對骨頭疼痛問題一再拖延，造成惡性循環，但因疼痛就不想動，會造成肌力下降及骨質流失，提高骨折風險，一旦骨折可能臥床，隨之衍生照顧問題或住進安養院，又進入高風險循環。

廣告 廣告

王守吉指出，以人工膝關節為例，現在的滿意度達到9成，實在不必擔心手術，但仍有許多長輩不聽勸。他最近有一起病例，65歲婦女膝關節嚴重畸形，早在10年前就應動手術，但她卻不斷拖延，不只造成疼痛，也為生活帶來不便，直到最近才置換人工膝關節，術後相當滿意，更體認到應早點手術，以迎向健康生活。類似病例非常多，每一個都讓他堅定推動健康老化的信念。

近期獲資深典範醫師獎，王守吉不談榮耀，淺淺的說「我只是做我覺得對的事。」對於長輩而言，他是那位用一隻耳朵及一顆心傾聽病人的醫師。

更多三立新聞網報導

24歲女胸部突爆痛！檢查驚見腫瘤 醫揭「1關鍵」是養瘤元凶

內褲破了才換？恐變「細菌培養皿」害感染 醫揭4招有效殺菌

立冬別亂補！醫揭多吃「2類食物」滋陰潤肺 大增免疫力

立冬換新運！命理師揭「5招開運法」 貴人、桃花旺到明年

