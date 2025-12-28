僅1保母有執照！超收8幼童施虐 議員轟：社會局竟查無

鄭姓保母在拍給家長的影片中，與1歲多的小饅頭相處十分和諧。（圖／翻攝保母社群）

台南麻豆兩位保母涉嫌虐待8名幼童，持續追蹤這兩名保母，年約40歲的鄭姓保母，不只有合格執照，還有護理師執照，過去也曾經照顧過幼教孩童，拍攝給家長的影片都是與小孩和樂融融的畫面，才讓家長們相當信任，但誇張的是，另外一名張姓保母根本沒證照，是鄭姓保母的好友，依規定合格保母只能照顧4位，鄭姓保母超收到8名幼童，社會局卻完全沒發現。

鄭姓保母在拍給家長的影片中，與1歲多的小饅頭相處十分和諧。（圖／翻攝保母社群）

鄭姓保母在拍給家長的影片中，與1歲多的小饅頭相處十分和諧，孩子們露出笑容，育兒空間配有安全軟墊及遊戲室。受虐男童小丸子的媽媽表示，因為鄭姓保母曾擔任特殊教育相關的托育人員，又有相關的護理執照，所以大家都很信任她。受虐男童小饅頭的媽媽也提到，鄭姓保母在家長面前會抱著孩子的頭，親吻他的額頭，表現出對孩子們的愛。

40歲的鄭姓保母，不只有合格執照，還有護理師執照，過去也曾經照顧過幼教孩童。（圖／翻攝保母社群）

然而，這兩位保母卻看準幼童年紀小不太會表達而施虐。鄭姓保母外表清秀，社群媒體上全是與丈夫的親密合照。她是大學護理系畢業，2023年才登記取得保母、托育合格證書，過去還曾帶過幼教孩童，這些豐富經驗成為讓家長放下戒心的關鍵。小丸子的媽媽指出，大部分情況下張姓保母都是聽從鄭姓保母的指示。

更令人震驚的是，張姓保母完全沒有證照，只是鄭姓保母請來幫忙的朋友。（圖／翻攝保母社群）

更令人震驚的是，張姓保母完全沒有證照，只是鄭姓保母請來幫忙的朋友。根據規定，一位合格保母最多只能照顧4名兒童，其中2歲以下只能有兩名，但鄭姓保母一次收了8個，嚴重超收，且只向社會局通報了2名。台南市議員陳秋宏批評社會局的查核方式，他認為如果社會局都用固定方式查核，永遠都查不到問題，應該進入托育場所查看內部物品，因為物品如此之多，不可能只照顧兩個孩子。

社會局家防中心主任施清發表示，社會局已針對本案保母提起獨立告訴，若確實違反兒權法，將裁罰6至60萬元。此案的施暴行為長達一個月，社會局查訪都未發現，家長們希望兩名保母能受到應有的懲罰，避免虐童案件再次發生。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

