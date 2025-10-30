僅1小時40分鐘！中美領袖釜山會面收場 未開記者會川普秒登機返美

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

眾所矚目的「川習會」於今（30）日在南韓釜山登場，這是中美兩位領袖睽違6年再會，會談全程在機場貴賓樓舉行，閉門交流1小時40分後未召開聯合記者會。外媒指出，會談結束後，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平相互握手道別時，川普在無翻譯陪同下，俯身於習近平耳邊低語幾句，但習近平未作回應，現場氣氛一度顯得微妙。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）今日在南韓釜山舉行川習會，雙方閉門交流1小時40分。（圖／美聯社）

根據現場畫面，川普在離開會場後直接搭乘「空軍一號」返美，預計於美東時間傍晚抵達白宮參加萬聖節活動。習近平則結束釜山行程，乘車離開會面地點，雙方此次會晤未如外界預期達3至4小時，不過象徵美中高層對話再度啟動。

在正式會談前，兩人先進行寒暄，川普盛讚習近平是「卓越且受人尊敬的領導人」、「強硬的談判者」，並形容與這位「老朋友」再次見面是莫大的榮幸。他強調，美中在多項議題上已取得共識，未來將持續深化討論。

習近平則回應表示，見到川普讓他感到「溫暖」，並指出中美兩國作為全球前兩大經濟體，意見分歧在所難免，但摩擦是正常現象，關鍵在於掌舵人如何穩定方向。他將兩國關係比喻如同「一艘大船」，強調應在風浪中保持平衡。

習近平補充說，中國的發展與美國「再次偉大」並非矛盾，而是能夠相互成就，「中國和美國應該是夥伴與朋友」，並透露雙方經貿團隊已在多個議題上達成基本共識。他還特別提到，願與川普共同為穩定中美關係建立更堅實的基礎，營造良好國際氛圍。

習近平還對川普近期的外交行動給予肯定，提及他在加薩停火進程及東南亞和平事務上「發揮了建設性作用」。習近平強調，中國也正以自身方式，推動區域衝突降溫，期盼中美能攜手為全球穩定作出貢獻。

此次「川習會」隨行中方代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅及副總理何立峰等要員；美方陣容則有國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）陪同出席。

雖然雙方會晤雖展現友善姿態，但半島電視台記者鮑爾（John Power）分析，從提前曝光的潛在協議細節可看出，會晤旨在避免貿易衝突升溫，外界預期「川習會」不會解決兩國眾多矛盾。新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策負責人艾姆斯（Deborah Elms）更直言對這場會議抱持的期望不大，如關稅威脅、出口管制等都未顯示將取消的跡象。

