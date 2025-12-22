中國格鬥機械人奪下冠軍！「深海巨鯊3」擊敗美俄16國，定義「不比速度」新標準
以科技競賽為主題的第2屆「未來運動會」（Future Games），12月17 日在阿聯酋阿布達比登場。這場結合工程、人工智慧與極端測試情境的國際賽事，被外界視為「工程版奧運」或「機器人世界盃」。其中最受矚目的「格鬥機械人」項目，由中國團隊研發的「深海巨鯊3」奪下冠軍，擊敗來自美國、俄羅斯、印度等16支國際隊伍，引發國際科技圈高度關注。
工程版奧運登場：未來運動會成科技競賽新戰場
央視新聞報導，第2屆「未來運動會」中的「格鬥機械人」項目，共有來自美國、俄羅斯、白俄羅斯、印度等國的16支隊伍參賽。「深海巨鯊3」在決賽中擊敗對手獲得冠軍。「深海巨鯊3」重達110公斤，最高奔跑時速28公里，馬達轉速最高可達每分鐘1萬轉；機身及部件採用模組化設計，可確保機械人一旦出現故障時，能在短時間內修復。
中國俱樂部領隊齊文傑表示，維持電路穩定也是機械人格鬥比賽的致勝關鍵，原因是在機械人對抗時，容易導致電流突然升高，進而導致損壞。因此，該團隊與供應商合作開發演算法，能在機械人電流升高至及時遏制電流突增，保護整個電路系統正常工作。
不只是娛樂賽事：大國工程能力的實戰測試
央視報導，這是一場娛樂性與觀賞性兼具的競技賽事，但在外電與專業科技媒體眼中，「未來運動會」早已被定位為大國測試新一代工程能力、演算法整合與系統穩定性的試驗場，其象徵意義遠超一般比賽。
美國科技媒體指出，這類比賽刻意設計為高碰撞、高負載、高不確定性，本質上比實驗室測試更接近真實應用場景，尤其適合驗證軍用與工業級機器人的可靠度。
「深海巨鯊3」的真正關鍵，不在速度，而在系統穩定。從央視公布的技術細節來看，「深海巨鯊 3」的硬體規格確實亮眼：重達110公斤，最高時速2公里，馬達轉速達每分鐘1萬轉，採模組化設計，能快速維修更換零件。
外電分析認為，這些指標並非奪冠的核心。真正的技術突破，在於電力與控制系統的「韌性設計」。
奪冠關鍵曝光：系統韌性勝過火力輸出
多家國際工程媒體指出，機械人格鬥賽最難解決的問題，不是攻擊力，而是：碰撞瞬間造成的電流突波、高負載狀態下的電路過熱、控制訊號延遲導致的失控風險。
中國團隊公開表示，他們與供應商合作開發的演算法，能在電流瞬間升高時即時抑制突增，保護整個電路系統穩定運作。這類技術，正是大型工業機器人、無人載具、甚至軍用機器系統最核心的底層能力。
中國的科技競賽敘事，正在轉向「硬實力」，相較過去以AI演算法或單項創新為主的科技展示，外媒觀察到，中國近年更強調「可落地、可量產、可承受極端條件」的工程成果。中國不強調概念或未來想像，而是證明在真實對抗、真實損耗中仍能運作。
對一般觀眾而言，「格鬥機械人」或許只是刺激的科技秀；但在國際分析眼中，阿布達比的賽場更像是一面放大鏡，折射出全球科技競爭正在發生的變化。「深海巨鯊 3」奪冠，未必代表中國在機器人領域全面領先，但它清楚顯示一件事：中國已不再只是參賽者，而是開始定義競賽標準的關鍵玩家。
