僅17%國人規劃失能保障 長照三金流有它免煩惱！

財經中心／余國棟報導

「12強護溢生長照險」具備「省證、延領、雙重領」三大特色，雙金流補足長照缺口。（圖／台壽）

台灣人壽2025「國民身心健康暨保險需求調查」發現，僅17.7%國人有規劃失能長照險，顯見「生活費、醫療費、長照費」退休三大帳戶，長照最常被忽略。為提升國人長照風險防禦力，「台灣人壽12強護溢生長期照顧定期健康保險」（簡稱「12強護溢生」）全新上市，以「省證、延領、雙重領」三大特色，助攻民眾預備穩定長照金流。

根據台灣人壽「國民身心健康暨保險需求調查」顯示，近三成國人認為退休後醫療費用應準備200至400萬元，且未涵蓋長達數十年長照風險費用，輕忽長照伴隨龐大經濟壓力，像是失能初期的照護安排、輔具設備購置、住院費與交通費用等一次性支出，其他還包括每月看護費、生活費和家庭照顧者的時間成本等定期費用。115年政府長照3.0政策將全面實施，雖已擴大服務對象和強化中重度照顧等措施，但補助額度及範圍仍有限，更需要透過商業保險提前規劃，才能從容面對。

台灣人壽「12強護溢生」具備「省證、延領、雙重領」三大特色，連續四年符合長照狀態，第五年起僅須提供生存證明文件，可以「省證」免提供長照證明，簡化理賠申請流程；若保險期間屆滿仍有長照狀態，可「延領」每年給付分期金，最長合計可領12年；「雙重領」包括「長期照顧分期保險金」和「一次保險金」，符合長照狀態即給付保險金額6倍的「一次金」，日後每年再領保險金額12倍的「分期金」，穩健雙軌照護金流。此外，符合長照狀態即豁免未到期保費，保障不中斷；保單亦結合外溢機制，健走步數達標並提供健檢報告，續年度保費最高享6%折減，鼓勵保戶自主健康管理。

以45歲林先生投保「12強護溢生」保險金額2萬元為例，繳費20年期，若85歲時符合長照狀態，即可領回一次金12萬元，且每年再領24萬元分期金，分期金最長可給付至96歲，最多累計領回300萬元，補足一次性與長期照護費用，減輕家人經濟負擔。

