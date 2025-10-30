僅17%國人規劃失能保障 長照三金流有它免煩惱！
財經中心／余國棟報導
台灣人壽2025「國民身心健康暨保險需求調查」發現，僅17.7%國人有規劃失能長照險，顯見「生活費、醫療費、長照費」退休三大帳戶，長照最常被忽略。為提升國人長照風險防禦力，「台灣人壽12強護溢生長期照顧定期健康保險」（簡稱「12強護溢生」）全新上市，以「省證、延領、雙重領」三大特色，助攻民眾預備穩定長照金流。
根據台灣人壽「國民身心健康暨保險需求調查」顯示，近三成國人認為退休後醫療費用應準備200至400萬元，且未涵蓋長達數十年長照風險費用，輕忽長照伴隨龐大經濟壓力，像是失能初期的照護安排、輔具設備購置、住院費與交通費用等一次性支出，其他還包括每月看護費、生活費和家庭照顧者的時間成本等定期費用。115年政府長照3.0政策將全面實施，雖已擴大服務對象和強化中重度照顧等措施，但補助額度及範圍仍有限，更需要透過商業保險提前規劃，才能從容面對。
台灣人壽「12強護溢生」具備「省證、延領、雙重領」三大特色，連續四年符合長照狀態，第五年起僅須提供生存證明文件，可以「省證」免提供長照證明，簡化理賠申請流程；若保險期間屆滿仍有長照狀態，可「延領」每年給付分期金，最長合計可領12年；「雙重領」包括「長期照顧分期保險金」和「一次保險金」，符合長照狀態即給付保險金額6倍的「一次金」，日後每年再領保險金額12倍的「分期金」，穩健雙軌照護金流。此外，符合長照狀態即豁免未到期保費，保障不中斷；保單亦結合外溢機制，健走步數達標並提供健檢報告，續年度保費最高享6%折減，鼓勵保戶自主健康管理。
以45歲林先生投保「12強護溢生」保險金額2萬元為例，繳費20年期，若85歲時符合長照狀態，即可領回一次金12萬元，且每年再領24萬元分期金，分期金最長可給付至96歲，最多累計領回300萬元，補足一次性與長期照護費用，減輕家人經濟負擔。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
爆！違反內控制度規定 「這家」遭重罰10萬！
AI還沒完台股高檔不怕追 這檔5年報酬飆漲近3倍！
AI熱降息潮雙動能來襲 這2檔雙布局正夯！
AI熱潮帶旺！散熱廠邁萪營運報捷 11月下旬掛牌上市
其他人也在看
邪教「借竅驅魔」凌虐信眾！1死1瞎13傷 首腦林欣月判決出爐
「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月，在2019年以「借竅驅魔」為由虐打信眾，造成1死1瞎13傷，台中地檢署也將林欣月等10人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴。而今（30）日台中地方法院也在一審做出宣判，判處林欣月5年7月有期徒刑，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。太報 ・ 13 小時前
月薪5萬想買市區房 專家曝殘酷現實：至少要10年
近年全台房價節節攀升，即使薪資水平有所成長，但仍遠遠追不上房價漲幅。依據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數達50,885元，從數字上來看，月薪5萬元似乎已超越多數人，然而若想在都會區憑一己之力購屋，現實情況恐怕依然相當嚴峻。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
朱立倫脫口稱呼楊智伃「楊議員」 凌濤證實可能出戰台北市議員
國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，發言人楊智伃之後動向受到關注；朱立倫昨天一度稱呼楊智伃「楊議員」，參選傳言甚囂塵上，與楊同屬朱嫡系的桃園市議員凌濤今（30日）受訪透露，楊智伃參選台北機會蠻高的，雙北機會普普，北部地區的機會普普普。鏡新聞 ・ 13 小時前
非洲豬瘟案場仍有病毒 中市府配合化學兵執行消毒
（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，案場經二次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。中市府表示，將配合國防部化學兵進場，執行第3次高規格清消作業。中央社 ・ 10 小時前
營養師高考 嘉藥包辦前二
素有「國考搖籃、證照推手」美譽的嘉南藥理大學，今年度在藥師、消防技術士及社工師等多項國家考試中屢創佳績，日前營養師專門職業及技術人員高等考試傳捷報，一舉奪下全國第一、第二名的優異成績，充分展現嘉藥在人才培育上深厚的實力與卓越成效。工商時報 ・ 5 小時前
兄弟在這裡贏樂天了！三人入選金手套獎 江坤宇締造游擊六連霸
體育中心／綜合報導2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。FTV Sports ・ 15 小時前
第26座！高雄正義公園滯洪池 下個月完工啟用
高雄市水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，改造正義公園降挖滯洪池，以大榕樹營造景觀，增設步道、溜滑梯、體健設施，將於下月完工啟用，成為高雄第26座滯洪池，適合全家一起休閒遊憩。正義公園位於九如、澄清、正義路口，近年來因氣候異常、強降雨頻傳，降雨量經常超出排水系統負荷，造成自由時報 ・ 11 小時前
台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
論壇中心/綜合報導非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市廚餘車的廚餘桶沒有加蓋、沿路潑灑惹議，今(30)日台中市議會質詢，議員追問「要不要加蓋？」，台中市環保局長陳宏益竟說要「發函請示中央」。讓民進黨市議員卓冠廷不禁直呼，「這種事都要請示中央，台中市解散算了」！台中廚餘桶「沒加蓋」，鳥類若接觸到非洲豬瘟病毒、就可能四處傳染，造成疫情擴散。而霧峰掩埋場廚餘「覆土」是否符合規定，台中市長環保局長陳宏益在不敵議員逼問下，坦言「之前沒有、因為第一時間車一直進來沒辦法」。卓冠廷在《台灣向前行》節目指出，現在各縣市都是受盧秀燕所害，憑什麼新北市、桃園市要編預算替盧秀燕擦爛攤子，所以他具體提案，幫所有受影響的新北豬農、豬商打集體訴訟，告台中市團隊。卓冠廷進一步指出，中央要求「50公分廚餘覆土30公分」，是為了不讓野生動物接觸，變成傳染媒介，但環保局長至今才肯承認沒有照規定實施，倘若過程中已經傳染出去，「誰要負責」？卓冠廷強調，各縣市本來都沒有豬瘟的可能性，卻因盧秀燕領軍的台中管制欠佳，才進而導致全台豬農、豬商的受到影響。原文出處：向前行(影)／台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！ 更多民視新聞報導野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖民視影音 ・ 11 小時前
全台第三季房市 價穩量縮
在央行第七波房市管制的緊箍咒下，第三季房市價量持續膠著。30日公布的2025年第三季國泰房地產指數，每坪成交均價57.62萬元、年跌0.43％，回去年同期水準，七都中以高雄季漲3.96％較多；銷售率表現方面，桃園、台中都跌至歷史新低，成交量則續創近九年新低，全台已一年呈現「價穩量縮」格局。工商時報 ・ 5 小時前
南投衛生局再創佳績 榮獲資誠永續影響力銅獎
【記者林玉芬南投報導】南投衛生局以《營養翻轉健康不平等》榮獲2025第九屆資誠永續影響力獎社會組銅獎佳績，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。 衛生局表示，此獎項表揚以行動實踐永續理念、創造社會...自立晚報 ・ 7 小時前
理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變
中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據...聯合新聞網 ・ 3 小時前
歐洲央行利率按兵不動 歐股收盤跌多漲少
（中央社倫敦30日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天決定維持利率於2%不動，符合外界預期，歐洲主要股市收盤跌多漲少，但幅度都不大。中央社 ・ 7 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 21 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前