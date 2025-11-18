僅18％沒遇過詐騙！滿意政府打詐表現嗎？最新民調一面倒

台灣詐騙猖獗，近期更引起「是否要引入鞭刑打擊詐騙」的討論，有媒體18日公布民調，結果顯示，有高達92%的台灣民眾認為目前詐騙情形嚴重，對於政府打詐表現，54%民眾表示不滿意、24%滿意。

根據《TVBS民意調查中心》18日公布的最新民調顯示，有高達92%的台灣民眾認為，目前台灣詐騙情形嚴重，其中75%非常嚴重、17%有點嚴重，僅4%認為不嚴重。該民調進一步詢問民眾是否遇過詐騙，有26%民眾表示經常遇到、38%偶爾遇到、18%很少遇到，僅18%表示沒有遇到。

而針對政府打擊詐騙的表現，54%民眾表示不滿意，其中20%不太滿意、34%很不滿意，24%表示滿意。而對於政府宣導詐騙的滿意度，42%民眾（10%非常滿意、32%還算滿意）表示滿意，46%（21%不太滿意、25%很不滿意）不滿意，另外12%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1,193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

