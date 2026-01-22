僅19國出席川普「和平委員會」簽署儀式！中俄、歐洲盟友全缺席

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，美國總統川普展示其簽署的「和平委員會」倡議章程。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日舉行的「和平委員會」（Board of Peace）簽署儀式上宣稱，加薩戰爭「真的正在走向終結」。然而，許多國家並未出席這場儀式，川普還在台上點名批評西班牙的國防支出，表示「他們想搭便車。」

綜合外媒報導，雖然土耳其、印尼、卡達、約旦、科威特、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、匈牙利與巴基斯坦等19國都有在22日瑞士達沃斯（Davos）的「世界經濟論壇」（World Economic Forum, WEF）期間，派代表出席上述簽署儀式，但中俄等全球強權和美國的傳統西方盟友卻更為謹慎，許多主要國家幾乎全都缺席。

和平委員會已在去年11月獲得聯合國安全理事會（United Nations Security Council）背書，原本旨在監督加薩的重建工作，如今其授權範圍已大幅擴張，涵蓋促進全球穩定與世界各地衝突解決。

川普在儀式上宣稱，「一旦這個委員會完全組成完成，我們幾乎可以做任何我們想做的事情。而且我們會與聯合國合作開展這些工作。」據悉，川普20日才批評聯合國始終未能發揮其維和作用，並稱和平委員會「有可能」會取代前者。

對此，包括加拿大、法國、德國、義大利等歐洲主要國家，都未派代表出席儀式，部分國家甚至明確拒絕了邀請。像是英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）22日就向英國廣播公司（BBC）表示，英國「今天不會成為簽署國之一」，理由是對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）獲邀加入感到憂慮。

西班牙也未派代表出席儀式，根據西班牙媒體報導，是否邀請首相桑切斯（Pedro Sanchez）加入仍在「審查中」。此外，普丁雖然已在19日收到了加入和平委員會的邀請，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁「仍在研究這項提案的所有細節」，22日的儀式上也未出現俄羅斯代表。

稍早，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）21日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時才透露，美國政府將與普丁會面，討論其加入「和平委員會」的可能性，「我們必須在22日去見他，但提出這場會面的其實是俄羅斯。」

與此同時，法國與德國也拒絕加入該委員會。德國《明鏡週刊》（Spiegel）援引1份外交部文件指出，德國對此提案持保留態度。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）21日在接受義大利廣播電視公司（RAI）訪問時則表示：「我們需要更多時間，還有許多工作必須完成。不過，我的立場仍然是開放的。」

比利時同樣未簽署加入，其外交部長普雷沃（Maxime Prevot）22日在社群平台X上發表聲明表示：「我們希望能有1個共同且協調的歐洲回應。與許多歐洲國家一樣，我們對這項提案抱持保留態度。」此外，瑞典、斯洛維尼亞與挪威等東北歐國家也拒絕了邀請。

美國的盟友以色列也未派代表出席儀式，但據報導，該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將會加入該委員會。

同時，巴勒斯坦自治政府（Palestinian National Authority）總理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）21日被問及和平委員會時則表示：「我們希望與和平委員會、執行董事會以及相關委員會合作，確保他們履行應盡的責任。」他在達沃斯的1場世界經濟論壇活動中補充：「但我們同時也希望看到我們自己的政府機構能持續……為重建工作做好準備。」

據悉，白宮上週證實已成立1個創始「執行董事會」（Executive Board），以「落實和平委員會的願景。」不過執行董事會成員清一色都是川普的小圈圈，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及英國前首相布萊爾（Tony Blair）。

