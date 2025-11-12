僅2成大學生曾用過心理健康支持方案 學生憂「搶不到」

諮商心理師公會全聯會於今年4月至9月間進行調查，了解大學生心理健康情況。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部推動心理健康支持方案，補助15～45歲民眾每人3次心理諮商費用。但諮商心理師公會全聯會調查發現，雖97.1%的學生支持衛福部提供相關服務，但受調查學生中，僅有20.3%曾使用相關資源。台師大學生會會長黃莨騰則直言，大學生使用相關方案比例偏低，很大一部分原因是因為「預約不到」。

諮商心理師公會全聯會於今年4月至9月間進行問卷調查與統計分析，收集2558份大專院校學生樣本，了解大學生壓力心態與自我疼惜、SEL與學業認知、心理健康支持方案相關議題。

廣告 廣告

北教大心理與諮商學系主任陳柏霖說，這次調查發現，97.1%的學生支持衛福部心理健康司推出的心理健康支持方案，但受調查學生中，僅有20.3%曾使用相關資源，多數學生還是偏好尋求校內支持資源協助，支持心理健康支持方案與實際使用的比例落差達到76.8%。

諮商形式方面，陳柏霖指出，面對面心理諮商佔23.0%，是學生偏好的最主要的服務形式，其次為通訊心理諮商，僅3.1%，但也有66.7%的學生從未使用心理諮商服務，另部分受調查學生提到，曾考慮或使用AI工具或自我調解。

陳柏霖認為，心理健康支持方案是政府對於社會大眾普遍提供的服務，學生族群若想使用相關資源，可能會出現「搶不到」的狀況，希望未來衛福部與教育部增加這類諮商資源，避免學生出現校內、校外資源都搶不到的窘境。

台師大學生會會長黃莨騰則直言，雖然不是每個人都需要心理健康支持方案的服務，但大學生使用率偏低有很大一部分原因還是因為「大家預約不到」，且過去心理健康支持方案轉介率達到33%，急需各界關心，也希望透過各項措施多給學生對於生活的掌控感，改善心理健康情況。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

明天上半天9縣市風雨達停班課標準 桃園新增入列

