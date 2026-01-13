僅2成砂石車合規！ 全台「土方之亂」 衝擊建案成本.交屋進度

台北市 / 綜合報導

來關心「土方之亂」，自今年元旦開始，全台營建業陷入一場「土方之亂」，內政部國土署力推GPS追蹤與電子聯單新制，要清楚建築工程廢土的流向，希望能夠終結類似高雄美濃大峽谷的廢土非法棄置亂象，但真正合格能載運廢土的砂石車不到2成，在「一車難求」的狀況之下，工地面臨土方載不走、無法施工只好停工，造成工期大延宕、而清運費大漲的種種連鎖危機，直接衝擊全台建案的開發成本與交屋進度，甚至可能影響到建案的安全性，房仲業者認為，這些狀況增加成本，未來恐怕還是會反映在房價上。

廣告 廣告

去年8月，高雄美濃爆發大規模盜採砂石案，引發一連串檢討聲浪，內政部國土署更宣布今年起，實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石清運車輛必須安裝GPS並通過審驗，每個進出點也都要以電子聯單申報，希望能防堵棄置土石假聯單和虛報數量等非法漏洞，但卻讓全台營建業面臨「土方之亂」，因為合格砂石車「一車難求」，工地的土方載不走導致工期大延宕，更直接衝擊全台建案的開發成本與交屋進度。

花蓮代銷公會理事長陳毅夫說：「安全問題不敢開工…」根據統計到今年1月6日為止，全台1.5萬輛砂石車當中，只有2742輛審驗通過，合格率只有18%，加上《廢棄物清理法》第49條規定，違規上路車輛可處6萬到30萬元罰鍰，面臨重罰壓力砂石車不敢跑，工地叫不到車，導致建案進度大受影響的連鎖反應，更傳出清運行情從過去每方1200元，一度飆漲到3000元以上，甚至出現哄抬的情形。

房仲業者張旭嵐說：「影響安全及房價。」面對新制掀起的土方之亂，國土署除了呼籲業者，儘早完成砂石車審驗，同時正在研擬新舊制度銜接的緩衝方案，並啟動跨縣市協調，提升收容土石量能與效率，但建商也喊話相關單位能加快腳步，提出配套措施，以免衝擊到施工品質及安全，甚至進一步形成房市危機。

原始連結







更多華視新聞報導

砂石車撞電桿 爆火光冒白煙 新竹住戶一度停電

恐怖奪命撞！桃園義交路中指揮 砂石車倒車輾亡

國道驚險直擊！ 砂石車「接連爆胎」滾落地面幸無傷亡

