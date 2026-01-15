僅2%落敗！林俊憲：我會支持陳亭妃、籲自己的支持者要團結

林俊憲說，他會支持陳亭妃。 圖：林俊憲辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨本週執行初選區民調，立委陳亭妃以2%的幅度擊退立委林俊憲，將角逐台南市長。對此，林俊憲今（15）日表示，是他的努力不夠，他接下來會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏市長選舉。他也呼籲自己的支持者團結，要尊重初選結果，不要失望。

民進黨上午公布民調數據，根據中央黨部民調，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。根據三個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。

林俊憲在台南服務處受訪時表示，他要藉由這個機會跟所有支持者、競選團隊、夥伴和戰友表達對大家的感謝和抱歉，是他個人的努力不夠，這個結果讓大家失望了。

林俊憲指出，選戰未來還有更重要的路要走，他接下來2026大選也會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏市長選舉。他要再次呼籲他的支持者，大家不要失望，繼續一起愛台南、為台南打拚，只要團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。

媒體詢問，議員選舉如何團結？林俊憲則說，他當然呼籲自己的支持者要團結，市長候選人最重要的責任是要讓黨提名的議員有最多席次當選，這是一個團體戰，也許需要一段時間的磨合，但不管如何，他也會盡力來幫忙。

林俊憲重申，民進黨一定要團結，呼籲大家接受並尊重這樣的初選結果，大家不要失望，未來繼續努力。他藉此機會跟大家感謝和抱歉，「是我努力不夠啦，謝謝支持者、夥伴有你們真好，謝謝你們一路的陪伴」。

