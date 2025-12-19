僅5大法官參與評議違法？綠黨團引《憲訴法》條文辯護

民進黨立委陳培瑜（左起）、鍾佳濱、范雲19日舉行「回應憲法法庭判決」記者會。（姚志平攝）

憲法法庭今（19）天做出114年憲判字第1號判決，判決《憲法訴訟法》違憲、立即失效，回到修法前狀況。由於現有8位大法官中僅5位參與評議，遭藍營批評違反原先《憲訴法》規定的現有總額三分之二以上參與評議的規定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱引述原條文12條辯護，指「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」所以現有總額為5位，符合現有總額三分之二的規定，因此合憲。

114年憲判字第1號判決出爐後，民進黨團舉行記者會回應。鍾佳濱表示，114年憲判字第1號判決讓他們非常欣慰，人民合憲權益重獲保障。在過去《憲訴法》經歷國眾挾國會多數濫修後，憲法法庭一度陷入了運作上的困難，在這段期間，人民申請釋憲案432件，只有96件獲得受理，其他人民合憲權益如何獲得救濟，有賴憲法法庭重新運作，因此對於憲法法庭做出憲判114年憲判字第1號判決感到欣慰。

民進黨立委范雲舉例，台灣民主化之後的憲法法庭，一直都是超越黨派，守護人民的利益。2024年民進黨執政，憲法法庭通過「113年憲判字第7號」代理教師釋憲案，要求行政院、教育部保障代理教師勞動權益；2017年民進黨執政，大法官通過「釋字748號」婚姻平權釋憲案，讓同性別的二個人，能在台灣這塊土地上不只相愛，也能成婚。

范雲提及，1996年國民黨執政，因為兩位離婚的女人站出來提起釋憲，促成「釋字410號」，改變民法第1017條規定，即女人名下的財產，只有婚前繼承的才屬於自己；只要是婚後，名下的財產都歸丈夫所有。

范雲強調，大法官釋憲、憲法法庭，不只是台灣民主的驕傲；更是弱勢人民、婦女、勞工、環保團體等爭取權益、推動社會進步的最後機制；也是處理院際爭議的最後防線，所以憲法法庭的恢復，事實上是人民的勝利，看到人民的合憲權益終於恢復保障，非常欣慰。

藍營質疑114年憲判字第1號判決僅5位，未達原先《憲訴法》規定的三分之二以上參與評議，即6位。對此，鍾佳濱表示，《憲訴法》原型條文第30條為現有總額三分之二以上之出席，但還要結合第12條的迴避規定，即「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」

鍾佳濱指出，114年憲判字第1號的內容很清楚，做出憲判的大法官認為，應將這次參與評議的5位大法官認為是應有總額，而3位大法官自始未參與評議，屬於12條上的自行迴避，所以符合現有總額三分之二的規定，也就是應有總額5位，且全數參與評議，因此做出來的憲判合憲。

他還說，在野黨今天主張彈劾賴清德，就算彈劾案成立，也要回到憲法法庭審理，所以114年憲判字第1號判決重要的一個作用是讓在野黨的彈劾案得以審理。

