僅5歲就胸部隆起！醫示警長期碰「這些」恐釀性早熟 3大元凶曝光

（記者張芸瑄／綜合報導）一名5歲女童近日被家長發現胸部略為隆起，觸碰時還能感到小硬塊，內褲上也出現白色分泌物，家屬擔心孩子是否過早進入發育期，因此帶往醫院檢查。經醫療團隊評估後，判定為受到外界物質影響的「假性性早熟」，與長期接觸含環境荷爾蒙的化妝品及塑膠玩具有關。

負責診治的萬芳醫院兒科醫師凌儀芝表示，檢查結果顯示，女童的骨齡成熟度已接近8歲，但抽血與骨盆腔超音波並未發現下視丘及腦下垂體啟動青春期機制，因此排除「真性性早熟」，確定是外源性因素造成的荷爾蒙干擾。

詢問生活習慣後，家長提到孩子平時喜歡模仿大人化妝，常拿取口紅、指甲油、香氛產品塗抹或噴灑，加上家中有大量塑膠製玩具。凌儀芝指出，這些產品中可能含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙成分，若長期接觸，可能透過皮膚或呼吸道進入身體，引起雌激素樣物質刺激，出現乳房發育等徵象。

示意圖

她解釋，性早熟依機轉分為「真性」與「假性」兩類。真性性早熟源自中樞神經系統提前啟動，使性腺軸運作；假性性早熟則多與外界暴露有關，如接觸含添加物的化妝品、香氛、塑膠用品等。若荷爾蒙出現不當刺激，可能使生長板提早閉合，短期雖看似長得快，但最終身高可能受影響。

針對環境因素引起的假性性早熟，處理方式以「停止接觸來源」為核心。凌儀芝提醒，家長應避免讓孩童使用含濃烈香味或添加成分複雜的產品，選擇成分單純、氣味較低的用品，也應減少讓孩子任意塗抹化妝品與香氛。該名女童在調整生活環境後追蹤數月，乳房變化逐漸停止，分泌物亦消失，發育狀況回穩。

她也補充，現代生活中環境荷爾蒙來源多元，包括塑膠容器加熱、部分加工食品或高熱量飲食等，都可能與內分泌調節有關。家長若留意到孩子在不符合正常年齡的情況下出現第二性徵，例如女孩8歲前乳房發育，或男孩9歲前睪丸明顯變大、長陰毛等，應儘早諮詢兒科醫師，由專業團隊評估發育狀況，並建立適當的生活習慣。

