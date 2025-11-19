僅50店販售 必勝客章魚燒比薩升級回歸 首創1亮點搶客

必勝客「丸勝日式章魚燒比薩」，外帶單點大比薩嘗鮮價420元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

達美樂限時推888元普發大餐，包含4個經典／招牌系列小披薩與 1.25L大可樂，購買就有機會抽萬元披薩金。（達美樂客提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌擅長玩噱頭炒熱話題，必勝客日前打趣喊經典口味「和風章魚燒比薩」提辭職，掀起網友討論，事後解釋是以全新面貌「丸勝日式章魚燒比薩」回歸，首創把整顆章魚燒加到比薩上，僅50家門市限量上市；達美樂則限時推「萬元披薩大禮包」超值優惠，即日起到12月21日，達美樂多組超值披薩優惠套餐，最低只要359元起。

必勝客「丸勝日式章魚燒比薩」標榜在每一片比薩都放上一顆章魚燒，透過柴魚片與濃郁日式照燒的香氣令人食指大動，即日起至12月15日將率先於六都50間門市獨家限時開賣，提供大比薩、小比薩與個人比薩三種尺寸選擇，外帶單點大比薩嘗鮮價420元；另推全新「千島海鮮盛宴比薩」，將極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈大器鋪滿比薩，以黃金比例特製千島醬讓海鮮吃起來更鮮、更有層次感，外帶買大送大／外送買大送小869元起，另有小比薩與個人比薩尺寸可選擇。

廣告 廣告

達美樂推出「萬元披薩大禮包」超值優惠組合，其中888元組合套餐有隱藏玩法，凡購買包含 4 個經典／招牌系列披薩與1.25L百事可樂的超值組合，不僅能以 58 折享用澎湃餐點，還能加碼參與社群抽獎活動，有機會帶回「達美樂萬元披薩金」。

更多中時新聞網報導

中醫傳授 活化脾肺 強健正氣 超慢跑養身術

NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿

NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝