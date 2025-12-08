像中了「翻車詛咒」演藝工作全停擺 天團爆涉毒性招待

黃子佼、陳大天過去都是小燕家族之藝人，如今全都暫離演藝圈。（攝影組）

演藝圈近期風波不斷，曾紅極一時的團體接連陷入爭議，引發外界高度關注。台灣偶像團體「棒棒堂」近來更被形容彷彿遭逢「翻車詛咒」，團員相繼捲入閃兵、不倫等負面新聞，相關爭議持續延燒，導致團體演藝活動大幅受挫。

另一個備受討論的焦點則是被外界稱為」的藝人群。黃子佼與陳大天皆曾視張小燕為恩師，然而兩人近年卻接連涉入爭議。黃子佼因性騷、購買、持有未成年性愛影片遭司法調查，事件震動演藝界；陳大天則因閃兵問題面臨法律調查。兩人風波陸續曝光後，相關演藝工作全面停擺，也讓「小燕家族」蒙上一層陰影。

廣告 廣告

海外天團同樣難逃負面事件衝擊。南韓代表性男子團體BIGBANG自2011年起，多名成員陸續爆出爭議。成員除了太陽，其餘每個人都有或大或小的醜聞，包括吸食大麻、開車過失致死、劈腿等，但最嚴重的是勝利鬥毆、吸毒、性招待、逃稅等醜聞，最後退團，事件也重創該團多年累積的國際形象

英國男子團體BLUE曾創下全球高人氣，近年成員卻負面新聞不斷。（翻攝自IG）

另一方面，英國男子團體 BLUE 曾在全球人氣巔峰，但成員近年的發展亦不盡理想。唐肯詹姆斯、賽門韋伯與安東尼寇斯特先後因財務問題宣布破產；至於財務狀況尚稱穩定的黎萊恩，據外媒報導，近年多次因行為不檢登上新聞，包括在飛機上酒醉與乘客發生衝突，甚至因此被推下樓梯受傷，形象深受影響，被貼上「奧客」標籤。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

小煜婚變內幕／奪金鐘父愛發言有隱情 小煜「和平離婚」爆言言妥協簽保密協議

小煜婚變內幕1／護理師嫩妻負氣跑回娘家哭整夜 壓垮5年婚姻最後一根稻草原因曝光