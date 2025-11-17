像保齡球撞！ 73歲翁違規右轉撞進待轉區1死8傷

高雄一名73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車。（圖／東森新聞）





又是高齡駕駛肇事。高雄一名73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車。其中最先被撞的直行機車、50歲菲律賓籍的騎士重傷，送醫後不治，其他有人骨折、有人輕傷，釀成一死八傷。肇事駕駛當下車速不慢，但撞人後沒有煞車，才發生這麼嚴重的車禍。

白車下橋違規右轉，撞上同向直行機車，騎士被撞飛後，白車失控又撞向左邊一整排停在待轉區的機車。一整排七輛機車被推倒，還有一輛卡在白車前，一直推移到斑馬線才停下。還好女騎士立刻往旁邊轉，身體縮成一團避開白車。白車駕駛下車，現場騎士好幾人躺著，有的好幾秒後才慢慢起身。其中直行被撞倒、躺在地上的穿藍衣50歲菲律賓籍林姓騎士，傷勢最重。

目擊民眾：「夭壽欸，夭壽欸，那個車裂掉欸，那邊至少七、八台摩托車，一群人倒在那邊，他可能把待轉的全都撞了欸，一群人欸，一台車子撞一群人欸。」

6輛消防車、14名消防員到場救援。穿藍衣的50歲林姓騎士傷勢過重，搶救後不治。另外八人有人骨折、有人輕傷。到今天早上，還有兩人住院觀察中。車禍發生在16號下午五點多，73歲陳姓駕駛開車從高雄楠梓德民新橋違規右轉，撞騎士再撞待轉車，造成一死八傷。

記者vs.肇事駕駛陳先生：「（暴衝還是怎樣啦），沒暴衝啦沒暴衝啦，我就順順下來，順順下來要開下來慢車道這樣子，你車速是有比較快嗎，慢慢慢慢的，你現在問我，我一時沒有辦法回答你，為什麼沒有辦法停。

肇事駕駛當下都不知道自己怎麼把機車當成保齡球撞。撞到白車車前下方全毀，機車有坐墊整個分離。陳姓駕駛酒測值是0，但撞了第一輛機車後還沒煞車，顯然反應不夠快速，這才造成連環撞多人死傷。警方也依過失致死罪將他逮捕移送。

