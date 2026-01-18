像在各國開分店！經濟部貼圖：台積電佈局全球仍是TaiwanSMC

記者李鴻典／台北報導

經濟部在社群平台貼出一張圖並強調，台積電佈局全球仍是TaiwanSMC，而且先進製程領先全球，到2036年的佔比台灣80%，美國佔比20%。

經濟部在社群平台貼出一張圖並強調，台積電佈局全球仍是TaiwanSMC。（圖／翻攝自經濟部臉書）

經濟部說明，最近有個傳言又來了，說台積電加大美國投資會變美積電⋯

經濟部表示，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。

正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國、設廠，美國記憶體大廠美光 到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。

經濟部說，而台積電的全球研發中心也設在竹科外，近期台積電董事長魏哲家先生也向大家再次強調「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣」。

