「像奪魂鋸」狂追！輪椅男卡路中央…民眾幫扶竟被罵：臭Ｘ子

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記者簡榮良／高雄報導

好心被雷親！昨（8）晚6時許，有民眾行經鼓山區文信路與篤敬路口，撞見一名行動不便的男子坐輪椅卡在路中央，當時綠燈秒數僅剩個位數，對方動作顯得有些吃力，熱心上前幫忙；未料才剛碰到輪椅，男子瞬間情緒失控，轉頭作勢追打人，還飆罵「臭Ｘ子」等髒話，大夥嚇得四散逃逸，直呼「像奪魂鋸」情節。警方調閱監視器，已掌握涉案男子身分，是當地遊民，將通知到案說明。

熱心民眾路見不平相助輪椅男過馬路，劇情卻急轉直下，換來一頓無情咒罵。（圖／翻攝畫面）

「我朋友被路人打罵，報警以後他跑走，找不到人，我們也不敢留在現場，對方像奪魂鋸那樣推著輪椅要揍人，還一路喊臭Ｘ子、Ｘ你娘」，民眾拼湊記憶將事發過程PO網，從字句中不難感受當下有多恐懼，心情根本大洗三溫暖，沒料到一片好意，卻換來無情咒罵，甚至差點陷入危險。

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原來，26歲許姓男子與女性友人8日晚上6時許，步行經過鼓山區文信路與篤敬路口，撞見一名行動不便男子坐著輪椅，當時綠燈秒數僅剩個位數，主動上前關心協助；豈料，手才剛碰到輪椅，對方情緒失控，立刻轉頭面目猙獰狂罵髒話，還一度作勢追打人，大夥嚇得拔腿狂奔，所幸衝突無人受傷；不過，內心受到不小驚嚇，將事件PO網提醒其他人提高警覺。

熱心民眾手才剛碰到輪椅，對方情緒失控，立刻轉頭面目猙獰狂罵髒話，還一度作勢追打人。（圖／翻攝畫面）

警方表示，已調閱周邊監視器並鎖定涉案男子身分，是當地遊民，將通知到案說明。另外，經檢視相關情節，該男子行為已涉及刑法公然侮辱罪，但屬告訴乃論；警方已主動聯繫報案人說明權益及提告程序，後續將依法偵辦。

民眾報警描述事發經過，嘴巴還在抖，受到不小驚嚇。（圖／翻攝畫面）

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