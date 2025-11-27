像孩子鬧脾氣！洪秀柱批「台獨金孫賴清德」：玩人民的命

總統賴清德昨（26）日召開國安會議，宣佈投入1.25兆元新台幣國防特別預算，反制對大陸的武統威脅。對此，前國民黨主席洪秀柱則批賴的行為像極了一個「聽不進話的孩子」，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。洪也呼籲，若賴肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會。

洪秀柱今日在臉書發文，並以「孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧」為題指出，這兩天自己看著賴清德總統一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，「彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。」

洪秀柱表示，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到 GDP5%，在未來八年撒下1兆2500 億元打造所謂「台灣之盾」，而賴說北京以 2027 年為武統目標，因此台灣也要在 2027 年完成備戰。洪也指，賴的語氣，是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱反問，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴口中的 2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

洪秀柱也批，賴口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，都把台灣推向最危險的位置。直言賴現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。

洪秀柱表示，「孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把」，她也呼籲賴清德，兩岸之間，並非只能「獨」與「武」，若願意放下那份不切實際的台獨幻想，「你會發現，談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。」

最後，洪秀柱強調，請賴清德以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門，「這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓兩千三百萬人免於戰爭的智慧」，和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路，「孩子是要教的，不是放任他以為世界會按照他的想像運轉」，只要賴肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會。

